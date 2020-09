am 25.09.2020 um 16:36

Formel 1 im Live-Ticker | Russland-GP: Nächstes Vettel-Drama in Sotschi?

Die Formel 1 ist nach zwei Wochen Pause zurück. Die Königsklasse des Motorsports macht an diesem Wochenende Halt in Russland auf der Rennstrecke in Sotschi.

In der Formel 1 stellt sich nun die Frage: Konnte Ferrari in der Pause das Auto verbessern oder droht Sebastian Vettel in Russland das nächste Desaster?

Formel 1 im Live-Ticker | Russland-GP: Wer holt die Pole in Sotschi?

Für die deutschen Fans wird an diesem Formel 1-Wochenende nicht nur der Auftritt von Sebastian Vettel eine Rolle spielen. Lewis Hamilton kann nämlich den Rekord von Legende Michael Schumacher einstellen. Gewinnt Hamilton in Russland wäre es sein 91. GP-Sieg, genauso viele fuhr Michael Schumacher in seiner Zeit ein.

Alle Infos zur Formel 1 und zum Großen Preis von Russland findest du im Live-Ticker!

+++ Formel 1: Wegen Schumi-Rekord! Vettel stichelt gegen Hamilton – „Lewis wird für mich nie wie Michael sein“ +++

Russland-GP in der Übersicht

Freitag

10 Uhr: 1. Freies Training

14 Uhr: 2. Freies Training

Samstag

11 Uhr: 3. Freies Training

14 Uhr: Qualifying

Sonntag

13.10 Uhr Rennen

16.01 Uhr: Die erste Eilmeldung gibt es schon bevor es überhaupt richtig zur Sache geht. Wie bereits spekuliert worden war, wird Stefano Domenicali neuer Formel 1-Boss. Der frühere Ferrari-Teamchef beerbt Chase Carey zum Jahreswechsel.

15.39 Uhr: Valtteri Bottas weist seinen Kollegen Hamilton (Platz zwei) wieder in die Schranken. Der Finne präsentiert sich am Freitag in Topform. Sebastian Vettel landete auf Platz zehn, Ferrari-Kollege Leclerc wurde Achter. Der Abstand der Konkurrenz auf Mercedes ist aber gewaltig. Über eine Sekunde ist der Drittplatzierte Daniel Ricciardo zurück.

14.01 Uhr: Zeit für die nächste Trainingseinheit in Sotschi. Die Strecke am Schwarzen Meer ist Mercedes-Land. Im Umfeld des Olympia-Parks drehen die Boliden ihre Runden.

11.59 Uhr: Das erste Freie Training ist beendet. Der schnellste Mann am Vormittag war Valtteri Bottas im Mercedes. Teamkollege Lewis Hamilton landete auf dem vorletzten Platz, bei seiner schnellen Runde ruinierte er sich die Reifen bereits in Kurve zwei. Für Sebastian Vettel reichte es immerhin zu Platz neun, Charles Leclerc wurde Elfter.

10.09 Uhr: Vor wenigen Minuten ist das erste Freie Training von Russland gestartet. Die Teams drehen ihre ersten Runden, testen die Autos auf der Strecke und sammeln wichtige Erkenntnisse für das Rennen.

Freitag, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Russland. Nach zwei Wochen Pause ist die Formel 1 an diesem Wochenende zu Gast in Sotschi. Alle Infos rund um den Russland-GP bekommst du hier in unserem Live-Ticker.