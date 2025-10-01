Hülkenberg in tiefer Formel-1-Krise – jetzt haut sein Boss auf den Tisch

Groß war der Jubel, als Nico Hülkenberg beim Formel-1-Rennen in Silverstone nach 239 Rennen erstmals aufs Podium fuhr. Mit diesem dritten Platz stellte er einen Rekord auf, denn kein Fahrer in der Geschichte der Formel 1 wartete so lange auf eine Podestplatzierung.



Doch wer gehofft hatte, dass dies Hülkenberg beflügeln würde, wurde enttäuscht. Seit Silverstone blieben in der Formel 1 alle weiteren Rennen ohne Punkte für den Deutschen.

Formel 1: Bortoleto zeigt Hülkenberg die Grenzen

Während Hülkenberg seit seinem Podium keine Erfolge mehr feiern konnte, punktete sein Rookie-Teamkollege Gabriel Bortoleto in drei der letzten fünf Rennen. In Ungarn fuhr Bortoleto sogar auf einen beeindruckenden sechsten Platz. Auch im internen Qualifyingduell spricht vieles gegen Hülkenberg. Seit dem Wochenende in Österreich schlug Bortoleto Hülkenberg in jeder Qualifikation. Hülkenbergs letzter teaminterner Sieg im Qualifying liegt mit Montreal mehr als drei Monate zurück.

Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, warum Hülkenberg aktuell hinterherfährt. „Nico ist ein superschneller Fahrer über eine Runde und im Renntempo“, erklärt Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley. Dennoch habe Hülkenberg mit mehreren Problemen zu kämpfen, darunter auch selbstverschuldete Fehler wie ein Unfall im Qualifying in Baku.

Hülkenberg kämpft mit Problemen

Hinzu kommen technische Schwierigkeiten, wie in Monza, wo Hülkenbergs Auto bereits in der Einführungsrunde ausfiel. Wheatley bleibt aber optimistisch: „Ich glaube nicht, dass es hier ein grundlegendes Problem gibt.“

Wheatley betont, dass im engen Mittelfeld der Formel 1 oft Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen können. Doch nackte Zahlen wie ein Zeitverlust von fast vier Zehnteln in Spa oder Budapest sprechen oft gegen Hülkenberg. Trotz der Dominanz von Bortoleto zeigt sich Wheatley zuversichtlich: „Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nur eine vorübergehende Sache ist.“ Das Team bleibt optimistisch und hofft, dass Hülkenberg bald wieder in die Erfolgsspur zurückfinden wird.