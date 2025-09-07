Hülkenberg am Boden: Horror in der Formel 1 wird immer schlimmer

Mit dem ersten Podium seiner Karriere schien die Saison 2025 in der Formel 1 für Nico Hülkenberg eine tolle zu werden. Doch der Jubel ist längst verhallt – seit dem Coup von Silverstone ging es für den Deutschen nur noch bergab.

Zuletzt sogar regelrecht dramatisch. In Monza verlor er zum sechsten Mal in Folge das Qualifying gegen Rookie und Teamkollege Gabriel Bortoleto (hier mehr). Schon das frustrierte ihn zutiefst – doch beim Italien-GP der Formel 1 wurde es am Sonntag noch schlimmer.

Hülkenberg in der Formel 1 am Boden

Das Kult-Rennen in Monza (hier die Highlights) endete für Nico Hülkenberg, bevor es überhaupt losgegangen war. Während der Aufwärmrunde meldete sich der Renningenieur per Funk beim Emmericher mit einer ganz schlechten Nachricht. „Fahr in die Box und stell das Auto ab“, lautete der Befehl. „Ist das euer Ernst?“, funkte ein entsetzter Pilot zurück. Doch er hatte keine Wahl. Auto kaputt, noch bevor die Roten Ampeln erloschen.

+++ Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Formel-1-Team provoziert nächsten Fahrerwechsel +++

Ein hydraulisches Problem an seinem Sauber zwang ihn wohl zur frühen Aufgabe. Der nächste Tiefschlag für Hülkenberg, der sich nur zwei Monate nach seinem Karriere-Höhepunkt in einem tiefen Tal befindet. Auch bei der Rennbilanz der Sauber-Fahrer rückt Bortoleto jetzt auf 9:7 auf. Geht es so weiter, könnte der 38-Jährige alle teaminternen Duelle in dieser Saison verlieren.

Mehr aktuelle News:

Und auch im Gesamt-Ranking geht es für den Sauber-Star durch Ausfall weiter bergab. Er droht aus den Top-10 herauszufallen. Bitter lief es auch für Fernando Alonso. Beim dienstältesten Piloten roch es auf P6 nach Punkten, als urplötzlich die Vorderrad-Aufhängung brach und das Rennen so abrupt endete wie zuvor für Nico Hülkenberg.