Hammer-Wechsel in der Formel 1 geplatzt! Jetzt packt Nico Hülkenberg selbst aus

In diesem Formel-1-Jahr hat Nico Hülkenberg endlich das geschafft, wovon er lange geträumt hat: eine Podiumsplatzierung. 239 Rennen hatte er dafür gebraucht – letztlich schaffte er es in einem Sauber!

Es hätte durchaus auch viel früher in der Formel 1 passieren können. Der einzige deutsche Pilot verrät, dass ein Wechsel zu einem Top-Team einst oft scheiterte – und das gleich mehrmals.

Formel 1: Hülkenberg und die verpassten Top-Cockpits

Besonders bei Ferrari war er mehrmals nah dran, doch letztlich scheiterten die Verhandlungen mit dem Formel-1-Traditionsteam. „Da müssen Sie Stefano Domenicali fragen“, scherzte Hülkenberg im Interview mit „Automoto.it“ über die verpasste Gelegenheit.

2014 stand Hülkenberg kurz vor einem Wechsel zu Ferrari, entschied sich letztlich aber für Force India. Auch 2013 kam es beinahe zu einer Verpflichtung der Scuderia. Laut der „Bild“ hatte Ferrari ihm ein detailliertes Vertragsangebot vorgelegt. Am Ende legte jedoch der damalige Ferrari-Chef Sergio Marchionne ein Veto ein.

Auch Red Bull war 2020 an Hülkenberg interessiert, obwohl er in dieser Saison kein festes Cockpit hatte. „2020 haben wir überlegt, Nico unter Vertrag zu nehmen“, erzählte Dr. Helmut Marko einst. Seine Qualitäten überzeugten, doch letztlich fiel die Wahl auf Sergio Perez. Marko gestand offen, diese Entscheidung heute zu bereuen.

Hülkenberg bleibt weiterhin optimistisch

Trotz der verpassten Chancen bei Top-Teams sieht Hülkenberg seine Karriere realistisch und bleibt positiv. „Ich bin niemand, der in der Vergangenheit lebt; in dieser Hinsicht bin ich einfach. Ich bin Realist. Ich liebe, was ich tue, und konzentriere mich darauf, mein Bestes für das Team zu geben. Der Rest wird folgen“, erklärte der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1.

Nach einem Podestplatz scheint der Traum von einem Top-Team für den Deutschen noch immer erreichbar. Audi könnte in den kommenden Jahren eine neue Möglichkeit bieten, Hülkenbergs Formel-1-Karriere einen weiteren Schub zu verleihen.