Horner-Paukenschlag in der Formel 1? Christian Danner lässt aufhorchen

Er hat die Formel 1 verlassen, ist aber weiterhin ein großes Thema im Paddock: Christian Horner. Der ehemalige Red-Bull-Teamchef wird schon seit Wochen mit einer Rückkehr in die Königsklasse gehandelt.

Nach seiner offiziellen Vertragsauflösung bei Red Bull brodelt in der Formel 1 die Gerüchteküche. Sogar mit Ferrari wird er in Verbindung gebracht. Jetzt meldet sich mit Christian Danner ein Experte zu Wort.

Formel 1: Horner vor Rückkehr?

Mit Red Bull gewann er zahlreiche Rennen, holte ganze acht Fahrer-Weltmeisterschaften – je vier mit Sebastian Vettel und Max Verstappen. Christian Horners Zeit beim österreichischen Rennstall war ein voller Erfolg. Doch sie endete mit einem Mega-Knall (hier die ganze Geschichte).

Auch interessant: Formel 1: Fahrer-Entscheidung für 2026 gefallen! Team macht es offiziell

Unmittelbar nach der Vertragsauflösung mit dem Brauserennstall gab es die ersten Gerüchte um eine Rückkehr. Haas, Alpine, Aston Martin, Cadillac, Williams und Ferrari wurden immer wieder mit Horner in Verbindung gebracht. Bislang gab es aber keine konkreten Verhandlungen.

Vor allem die Gerüchte um Ferrari sorgten für mächtig Aufregung. Wird er tatsächlich bei der Scuderia übernehmen? Und das als Teamchef? Geht es nach Christian Danner wird Horner nicht als Teamchef zurückkehren.

Danner spricht über mögliches Horner-Comeback

„Ich glaube ehrlichweise nicht, dass er als Teamchef zurückkehren wird“, so der ehemalige Fahrer im Gespräch mit dieser Redaktion. „Das man ihn unter Umständen etwas weiter oben anstellt – wie beispielsweise als Generaldirektor des Unternehmens -, ist in der Formel 1 immer möglich. Aber ob das so clever ist, weiß ich nicht.“ Denn die Personalie Horner sorgte in der Königsklasse immer für Gesprächsstoff. Das werden sich auch einige Teams bewusst sein.

Bei Ferrari soll John Elkann wohl ein großer Fan von Horner sein und würde ihn gerne mit Fred Vasseur eintauschen. Die Scuderia erlebt nämlich eine bislang mehr als nur enttäuschende Saison und kommt gar nicht in Fahrt. Um Rennsiege fährt der Traditionsrennstall überhaupt nicht, fährt der Konkurrenz nur hinterher.

Mehr Nachrichten für dich:

Mit Horner soll sich das ändern. Ob es allerdings als Teamchef der Fall sein wird, ist unklar. Allerdings hat er mit Red Bull eine Vereinbarung. So soll Horner mit dem Formel-1-Team vereinbart haben, dass er bis Mai 2027 weder das Fahrerlager betritt noch für einen Rennstall arbeiten wird (hier mehr dazu).