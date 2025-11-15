In der Formel 1 wird es immer konkreter! Hammer-Rückkehr steht wohl bevor

Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt: Kehrt Ex-Red-Bull-Teamchef Christian Horner bald zurück in die Königsklasse des Motorsports? Mit Alpine soll sich ein Team abzeichnen, das dringend frischen Wind braucht. Das französische Rennstall steckt tief in der Krise und ist angeblich bereit, große Veränderungen vorzunehmen.

Formel 1: Kommt Horner zu Alpine?

Laut „TalkSPORT“-Journalist Jon Jackson scheint ein Engagement Horners als neuer Teamchef von Alpine sehr wahrscheinlich. „Das Geflüster, das ich im Paddock gehört habe, war, dass Christian Horner [bei Alpine] zunächst als Teamchef übernehmen wird, mit der Möglichkeit eines Buyouts, weil ich denke, dass Alpine das Team 2027 verkaufen möchte“, erklärte Jackson. Er habe diese Informationen bereits von zwei unabhängigen Quellen bestätigt bekommen und sieht darin das „wahrscheinlichste Szenario“.

Spekulationen um Horners Rückkehr kamen direkt nach seinem Ausstieg bei Red Bull auf. Obwohl Horner Millionen hätte verdienen können, verzichtete er angeblich auf einen Teil seines Gehalts, um das übliche „Gardening Leave“ zu umgehen – die Formel-1-typische berufliche Auszeit, die normalerweise ein Jahr dauert. Dies zeigt, wie sehr der Brite auf eine schnelle Wiederkehr in die Formel 1 setzte.

Formel 1: Alpine kämpft mit der Krise

Horner strebt zugleich eine größere Rolle an als „nur“ Teamchef. Mehrere Quellen bestätigen, dass der Brite eine Beteiligung als Miteigentümer eines Teams sucht. Sollte Alpine tatsächlich einen Verkauf des Teams in Betracht ziehen, könnte Horner dort als Käufer auftreten. Für den Franzosen wäre dies eine Chance, sich aus der Krise zu befreien, die seit Jahren anhält.

Alpine hatte sich von seinem Einstieg in die Königsklasse deutlich höhere Ziele erhofft. Statt um Siege und Podien mitzuspielen, muss sich das Team mit einem Platz am Ende der Konstrukteurswertung abfinden. Die Saison 2025 verläuft katastrophal – eine sportliche Achterbahn seit der Umbenennung im Jahr 2021.

Christian Horner könnte sowohl als Teamchef als auch als möglicher Besitzer die Formel 1 in einem neuen Kapitel aufwirbeln. Ob Alpine wirklich verkauft wird und Horner seine Rückkehr feiert, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Die Formel 1 behält ihn weiterhin im Fokus.