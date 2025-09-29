Formel 1 schaut bei Horner-Beben zu – steht seine Rückkehr schon fest?

Während Red Bull in der Formel 1 endlich wieder jubeln darf, ist er der große Verlierer: Christian Horner – jedenfalls, was seinen Job angeht. Den hat der Brite nämlich vor einigen Monaten verloren, da beim Topteam die Erfolge ausblieben.

Mittlerweile hat Red Bull für den entlassenen Ex-Teamchef eine satte Abfindung in Höhe von über 50 Millionen Euro gezahlt. In der Hinsicht ist Horner keineswegs ein Verlierer. Und schon bald könnte er in die Formel 1 zurückkehren. Denn der Zeitraum für ein mögliches Comeback wurde jetzt auch enthüllt.

Formel 1: Wann kommt es zum Horner-Comeback?

Wenige Monate vor seiner Entlassung hat Red Bull den Vertrag von Horner bis 2030 verlängert. Für die Auflösung des Arbeitspapiers muss das Formel-1-Team tief in die Tasche greifen. Über 50 Millionen Euro kassiert der ehemalige Teamchef des österreichischen Rennstalls. Damit ist das Kapitel Horner endgültig beendet.

Jetzt stellen sich allen nur noch die Frage: Wann und zu welchem Team kehrt Horner in die Königsklasse zurück? Zuletzt gab es nämlich immer wieder Gerüchte über ein Comeback des 51-Jährigen. In der beliebten Rennserie ist es üblich, dass die Teams bei Mitarbeitern eine Klausel in den Aufhebungsvertrag vereinbaren, die es ihnen untersagt, schnell bei einem anderen Rennstall zu arbeiten.

Der Grund: So soll verhindert werden, dass die technischen Geheimnisse und mögliche Erfolgsrezepte bei der Konkurrenz landen. Deshalb hat auch Red Bull jetzt bei Horner eine solche Klausel angewendet.

Alpine zeigt Interesse

So soll Horner mit dem Formel-1-Team vereinbart haben, dass er bis Mai 2027 weder das Fahrerlager betritt noch für einen Rennstall arbeiten wird. Sein Comeback dürfte schon feststehen. Es ist also dann nur noch eine Frage der Zeit, bis er bei einem Team übernehmen wird.

Und der wohl größte Interessent ist wohl das französische Team Alpine. Seit Monaten wird Horner mit dem Rennstall in Verbindung gebracht. Er soll auch schon Gespräche mit Flavio Briatore geführt haben.