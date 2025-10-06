Mega-Comeback in der Formel 1? Jetzt kommen pikante Details ans Licht

Die Gerüchte um ein Comeback von Christian Horner in der Formel 1 reißen nicht ab. Der langjährige Red-Bull-Teamchef, der vor einigen Monaten seinen Posten verlor, wird aktuell mit verschiedenen Rennställen in Verbindung gebracht. Sogar eine eigene Teamgründung war Gegenstand von Spekulationen. Doch konkrete Schritte bleiben bisher aus.

Laut F1-Experte Martin Brundle gibt es klare Gründe dafür. Horner bringt offenbar spezielle Bedingungen mit, die seine Rückkehr in die Königsklasse erschweren könnten. „Die aktuellen Teams in der Formel 1 wollen kein zwölftes Team, während sie um neue Vorschriften ringen“, erklärte Brundle bei „Sky Sport News“. Das könnte Horners Pläne behindern.

Formel 1: Horner will mehr als nur Manager sein

Der ehemalige Red-Bull-Teamchef hat hohe Ansprüche. „Christian will nur zurückkommen, wenn er wirklich etwas zu verlieren hat – das heißt, wenn er beteiligt ist“, so Brundle. Nur als Manager tätig zu sein, wie damals bei Red Bull, sei keine Option. Stattdessen wolle Horner Einfluss haben wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Bei Red Bull Racing habe er nie Anteile erwerben können, was seine Macht dort einschränkte. Brundle erinnerte: „Toto Wolff zeigt, wie es funktionieren kann – als Drittelanteilseigner des Mercedes-Benz Formel-1-Teams.“ Horner sucht also nicht nur eine Rückkehr in die Formel 1, sondern auch die Möglichkeit, eigene Visionen umzusetzen.

Brundle glaubt an Comeback

Trotz der Hürden sieht Brundle ein Comeback als realistisch an. „Es wird Partner und Sponsoren geben, die Christian auf dieser Reise begleiten möchten“, betonte der WM-Sechste von 1992. Eine Rückkehr zur Formel 1 bleibt daher eine spannende Möglichkeit – unter der Voraussetzung, dass Horner genug Gestaltungsspielraum erhält.

Ob bei einem neuen Team oder einem bestehenden Rennstall: Christian Horner will die Formel 1 nur dann zurückerobern, wenn er mitreden kann. Mit diesen hohen Ansprüchen könnte seine Rückkehr eines der heißesten Kapitel der Rennserie werden.