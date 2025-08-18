Hamilton sorgt in der Formel 1 weiter für Wirbel: Kann Sebastian Vettel ihm helfen?

Die ersten 14 Rennen der Saison verliefen für Lewis Hamilton alles andere als optimal. Nach seinem Wechsel zu Ferrari kommt der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 noch gar nicht in Tritt.

Ein Umstand, den Sebastian Vettel nur zu gut kennen dürfte. Auch er schloss sich der Scuderia einst mit der Hoffnung an, sich dort zum Weltmeister krönen zu können. Vettels Vorhaben verlief bekanntermaßen im Sand, selbiges Szenario droht nun auch Hamilton. Holt sich der Brite nun Hilfe bei seinem ehemaligen Formel-1-Kollegen?

Formel 1: Hat Hamilton ein Vettel-Problem?

In den vergangen Monaten hatte Hamilton vor allem mit der fehlenden Heckstabilität seines Ferraris zu kämpfen. Derzeit versucht der ehemalige Mercedes-Pilot mit einigen Anpassungen des Set-Ups gegen die Probleme anzukämpfen und den Rückstand auf Teamkollege Charles Leclerc zu verkürzen.

Der ehemalige Ferrari-Mechaniker Francesco Cigarini kennt sich mit solchen Problemen aus: „Leclerc bevorzugt ein sehr spitz abgestimmtes Auto, das Heck ist dabei sehr frei und muss mit viel Gefühl kontrolliert werden. Als Vettel versuchte, diese Abstimmungen zu kopieren, sah er am Ende wie ein Anfänger aus. Ich glaube, genau das passiert jetzt auch mit Hamilton“, so Cigarini gegenüber „Sky Sport Italia“.

Hamilton findet keine Lösungen

Weil Hamilton trotz diverser Maßnahmen noch nicht den gewünschten Erfolg erzielen kann, spekuliert der ehemalige Ferrari-Mitarbeiter: „Ich wäre nicht überrascht, wenn Hamilton mit Vettel telefoniert, um sich da herauszuwinden.“ Trotz ihrer jahrelangen Rivalität auf der Strecke pflegen die beiden Legenden der Formel 1 heute ein gutes Verhältnis. Die Wege wären also kurz.

Ob eine Unterhaltung mit Vettel jedoch zielführend wäre, darf bezweifelt werden. Schließlich dürfte sich seit dem Ferrari-Abgang des Deutschen in 2020 viel am Auto der Scuderia geändert haben.