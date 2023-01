Formel 1: Trennung von Hamilton? Mercedes-Boss Wolff spricht Klartext

Wie lange fährt Lewis Hamilton noch in der Formel 1? Diese Frage stellen sich seine Fans dieser Tage immer wieder. Eigentlich wollte der Brite noch seinen achten Titel eintüten, dann hätte er wirklich alles erreicht. Doch speziell die letzten beiden Saisons haben Spuren hinterlassen.

Nach diesem Jahr läuft Hamiltons Vertrag bei Mercedes aus. Schon jetzt wird über alle möglichen Szenarien spekuliert. Mercedes-Boss Toto Wolff spricht nun Klartext bezüglich des siebenmaligen Formel-1-Champs.

Formel 1: Irre Erfolgsgeschichte

Lewis Hamilton und Mercedes – das ist eine irre Erfolgsgeschichte. 2013 schloss sich der 38-Jährige den Silberpfeilen an. Es war der Beginn einer unvergleichlichen Dominanz. Sechs Fahrertitel und acht Konstrukteurs-Meisterschaften sind das Ergebnis der Partnerschaft.

Im Verlaufe dieses Jahres müssen sich beide Seiten wieder zusammensetzen. Hamiltons Vertrag läuft nach der Saison aus. Zunächst wird es um die Frage gehen, ob er noch Lust hat, zu fahren. Mercedes‘ Performance dürfte da eine erhebliche Rolle spielen. Gibt es aber vom Fahrer grünes Licht, ist eine Verlängerung nur noch Formsache, meint Toto Wolff.

Wolff glaubt an Verlängerung

Eine Trennung von sich aus kommt für den Teamchef überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil: Er geht fest davon aus, dass Hamilton nochmals seinen Formel-1-Vertrag verlängern wird. „Wir werden ein bisschen miteinander ringen und den Raum nach ein paar Stunden mit weißem Rauch verlassen“, kündigt er in einer Medienrunde nun an.

Bedeutet: Einige winzige Details wie beispielsweise das Gehalt muss man verhandeln. Doch Wolff ist der Überzeugung, dass das kein Dealbreaker wird. Zu sehr kennt und vertraut man einander nach so vielen Jahren.

Formel 1: Findet Mercedes zurück?

Hamilton wird sich vermutlich erstmal ansehen, wie er im neuen Wagen performen kann. Zuletzt waren Red Bull und Ferrari außer Reichweite. Allerdings zeigte die Leistungskurve von Hamilton und Teamkollege George Russell am Ende des Jahres deutlich nach oben.

Der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 absolvierte bisher 310 Grands Prix und konnte davon 103 gewinnen. Das Jahr 2022 markierte allerdings das erste, in dem Hamilton erstmals in einem Jahr kein Rennen gewinnen konnte.