Heftige Fan-Wut in der Formel 1! Steward-Entscheidung lässt sie kochen

Der Große Preis von Mexiko war gerade erst gestartet, da ging es schon drunter und drüber. Gleich in der ersten Kurve löste ein Ausflug von Max Verstappen ins Gras Schnappatmung bei den Formel-1-Fans aus. Richtig hitzig wurde es dann aber einige Runden später.

Im Duell der ewigen Rivalen kamen sich Max Verstappen und Lewis Hamilton so nah, dass sich beide Autos berührten. In der Folge kam es zu einer chaotischen Sequenz, die vor allem für Hamilton ein ganz bitteres Ende nahm. Und damit waren viele Fans der Formel 1 überhaupt nicht einverstanden.

Formel 1: Hitziges Rivalen-Duell

Was war passiert? Gleich in der ersten Kurve hatte sich Max Verstappen an den Ferraris vorbeidrängen wollen, um die Jagd auf Lando Norris zu eröffnen. Allerdings kam er dabei von der Strecke ab und musste sich zunächst wieder hinter Charles Leclerc und Hamilton einreihen.

+++ Kalte Dusche nach Formel-1-Desaster – für Piastri kommt es knüppeldick +++

In Runde sechs gab es dann den nächsten Angriff des Niederländers auf Hamilton. Bei der Einfahrt in Kurve 1 touchierte Verstappen seinen Gegner. In der Folge fuhren beide Rad an Rad auf die nächste Kurve zu. Dort verbremste sich Hamilton derartig, dass er über die Strecke hinausschoss und den Notausgang nehmen musste. Problem: Der Rekordweltmeister der Formel 1 nahm dabei nicht die vorgegebene Strecke und fuhr einfach übers Gras.

Nach Ansicht der Stewards ergatterte er sich dadurch einen unfairen Vorteil. Und das bestrafte die Rennleitung mit einer 10-Sekunden-Strafe! Damit waren alle Podiumshoffnungen bei Hamilton dahin (hier alle Mexiko-Highlights nachlesen).

Fans fuchsteufelswild

Eine Entscheidung, mit der seine Fans überhaupt nicht einverstanden waren. Zumal Verstappen für seine Manöver ohne jegliche Strafe davon kam! „Also ist Hamilton der EINZIGE, der eine Strafe bekommt. Alle anderen können machen, was sie wollen. Verstanden“, kommentierte ein Fan auf „X“.

„Es ist absolut verrückt, dass Verstappen Lewis abdrängen kann (keine Strafe), Kurve 3 abkürzt und vor Lewis landet (keine Strafe) und Lewis direkt danach Kurve 4 abkürzt (10 Sekunden Strafe)“, verstand auch ein anderer die Welt nicht mehr. „Das war’s. Ich gucke kein Formel-1-Rennen mehr. Unfassbar“, schwor ein Dritter auch gleich dem Sport ab.

Mehr als die Wut über die Nicht-Strafe gegen Verstappen dürfte aber der geplatzte Traum vom ersten Ferrari-Podium für den siebenmaligen Weltmeister wiegen.