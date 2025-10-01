Es wird immer schlimmer! Erster Hamilton-Rückschlag schon für 2026

Mit großen Hoffnungen wechselte Lewis Hamilton im Winter von Mercedes zu Ferrari – und erlebte in der Formel 1 seither praktisch nur Enttäuschungen. Statt wieder um Titel zu fahren, dümpelt der Rekordweltmeister im roten Renner der Konkurrenz hinterher.

Diese Saison hat man bei Ferrari bereits abgeschrieben. Doch selbst mit Blick auf das so wichtige Jahr 2026 gab es jetzt den ersten Rückschlag für Lewis Hamilton. Eine erste geplante Testfahrt mit den Reifen der kommenden Formel-1-Saison musste er nun kurzfristig absagen – aus einem schwerwiegenden Grund.

Hamiltons nächster Formel-1-Rückschlag

Abgeschlagener Dritter mit Ferrari in der Konstrukteurswertung, sogar nur Sechster und deutlich hinter Teamkollege Charles Leclerc im Fahrerranking. Ohne Zweifel erlebt Lewis Hamilton eine enttäuschende, wenn nicht gar desaströse erste Saison bei der Scuderia. Und der Druck wächst: Italien will nächste Saison endlich Erfolge (hier mehr dazu).

+++ Desaster für Ferrari in der Formel 1! Scuderia droht der brutale Tiefschlag +++

Mit der großen Regelreform werden die Karten neu gemischt. Viele Teams konzentrieren sich bereits jetzt auf die Entwicklung des Autos für neue Ära. Fahren dürfen die Piloten die neuen Boliden freilich noch nicht. Wohl aber die ebenfalls massiv überarbeiteten Reifen, die im heutigen F1-Zirkus eine tragende Rolle spielen.

Kurzfristige Absage der Testfahrt

Die durfte Ferrari nun im Rahmen zweitägiger Tests auf der Ferrari-Strecke in Mugello ausprobieren. Wie wichtig diese Testfahrten für die Scuderia sind, zeigte sich auch am Lineup. Keine Test- und Reservepiloten, sondern die erste Garde wurde gemeldet. Leclerc und Hamilton sollten wichtige Infos, Kilometer und Erfahrungen für 2026 sammeln. Doch ausgerechnet beim Briten wurde daraus nun nichts.

Die nächste Enttäuschung für den 40-Jährigen: Lewis Hamilton musste seine Testfahrt mit den neuen Pirellis kurzfristig absagen. Der Grund: Sein heißgeliebter und bekannter Hund Roscoe ist schwer erkrankt im Krankenhaus, liegt im Koma. Für ihn ließ Hamilton alles stehen und liegen. Klar aber: Für eine Leistungssteigerung in der wegweisenden Saison 2026 hilft der verpasste Test nicht. Ersatzpilot Guanyou Zhou vertrat ihn Ende September in Mugello.

Auch spannend:

Nun wird es Zeit, dass Hamilton in der Formel 1 endlich wieder Auftrieb bekommt. Das geht vor allem über bessere Ergebnisse im Ferrari. Und: Es ist nicht mehr allzu viel Zeit bis zum Saisonende am 7. Dezember in Abu Dhabi.