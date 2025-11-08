Formel 1: Diese Ansage hat es in sich! Hamilton schießt gegen die FIA

Da brannten bei ihm die Sicherungen durch!

Lewis Hamilton hat nach dem Großen Preis von Mexiko Ende Oktober noch immer ordentlich Wut im Bauch. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister kam nicht über Platz acht hinaus – und das, obwohl er von Startplatz drei ins Rennen gegangen war.

Formel 1: Hamilton haut auf den Tisch

In Runde sechs leistete sich Hamilton einen folgenschweren Fehler. Beim harten Duell mit Red-Bull-Star Max Verstappen verbremste sich der Brite, kam von der Strecke ab und kürzte die Kurve ab. Dabei verschaffte er sich einen Vorteil – rund zwei Sekunden Vorsprung auf den späteren Sieger Verstappen.

Das sahen die Rennkommissare gar nicht gern. Sie belegten den Rekordweltmeister mit einer Zehn-Sekunden-Strafe. Eine Entscheidung, die Hamilton bis heute beschäftigt. Denn für ihn ist das Ganze kein einmaliger Ausrutscher, sondern ein Zeichen für ein größeres Problem in der Formel 1.

Hamiltons Ärger richtet sich nicht gegen die Strafe selbst, sondern gegen die unterschiedlichen Maßstäbe. „Es gibt keine Klarheit. Das ist aber Teil eines größeren Problems“, schimpfte der Brite. „Transparenz, Verantwortung, und das Treffen von Entscheidungen im Geheimen, im Hintergrund, sind ein Problem.“

Hamilton fordert mehr Klarheit

Damit meint Hamilton: Andere Fahrer, die nach dem Start ebenfalls abkürzten, um Zusammenstöße zu vermeiden, wurden gar nicht bestraft. Ein Unding für den Mann, der sieben Titel geholt hat.

Kurz vor dem nächsten Rennen in Brasilien (9. November, 18 Uhr) schießt Hamilton weiter scharf: „Ich weiß nicht, ob sie sich der Schwere ihrer Entscheidungen bewusst sind. Letztendlich lenken sie Karrieren – und sie entscheiden sogar die Ergebnisse von Meisterschaften. Irgendwas muss auf jeden Fall passieren.“

Die FIA weist die Vorwürfe zurück. Alle Entscheidungen würden transparent dokumentiert und veröffentlicht, heißt es. In jedem Bericht erklären die Rennkommissare, wie sie zu ihrem Urteil kamen. Trotzdem kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Auslegungen – ganz wie beim Fußball, wo ständig über Handspiel diskutiert wird. Für Hamilton ist das ein Dauerärgernis. Er fordert endlich klare Linien, gleiche Maßstäbe – und eine Formel 1, in der Fairness für alle gilt.