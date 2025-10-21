Hamilton musste in der Formel 1 lange warten! Jetzt ist es passiert

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari hat sich bislang mal so gar nicht ausgezahlt. Statt auf seinen achten WM-Titel in der Formel 1 zuzusteuern, muss sich der 40-Jährige in dieser Saison häufig im Mittelfeld des Grids herumschlagen.

Zuletzt kam Hamilton an fünf Rennwochenenden sogar nur auf 16 magere Punkte für sein WM-Konto. Der jüngste Grand Prix in Austin gibt jedoch neuen Grund zur Hoffnung. Nun hat der Formel-1-Pilot sogar eine historische Marke geknackt.

Formel 1: Historische Punktemarke für Hamilton

Mit Platz vier beim USA-GP dürfte Hamilton angesichts der letzten Monate mehr als zufrieden sein. Der Ferrari-Neuzugang fuhr sogar dem WM-Führenden Oscar Piastri davon, verpasste sein erstes Podium für den Traditionsrennstall jedoch deutlich. Dennoch kann Hamilton zufrieden sein – und vielleicht sogar die Sektflaschen aufmachen.

Denn durch sein Abschneiden in Austin hat Hamilton nun die magische Zahl von insgesamt 5000 Karriere-Punkten geknackt. Der siebenmalige Weltmeister ist der einzige Pilot, dem das bislang gelungen ist. In der Rangliste der meisten WM-Punkte aller Zeiten beträgt sein Vorsprung auf Platz zwei derweil mehr als 1500 Zähler. Sein ärgster Verfolger? Max Verstappen.

Geht der Trend in Mexiko weiter?

Beim Großen Preis von Mexiko dürfte Hamilton nun sicher darauf hoffen, dass sich der Positivtrend Ferraris aus Austin auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez fortsetzt. Ein Mutmacher für die Scuderia: In der vergangenen Saison konnte der damalige Ferrari-Pilot Carlos Sainz hier einen Sieg einfahren, Teamkollege Charles Leclerc wurde Dritter.

Von diesem Ergebnis ist man bei den Italienern derzeit allerdings meilenweit entfernt. Doch die Hoffnung stirbt bekanntermaßen ja zuletzt.