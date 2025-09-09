Formel 1: Irre Szenen um Lewis Hamilton – es könnte die Wende sein

Es ist ein tiefes Tränental, durch das Lewis Hamilton in der Formel 1 derzeit geht. Nach zwölf Jahren und sechs gemeinsamen WM-Titeln verließ er Mercedes, um mit Ferrari wieder um den Titel fahren zu können. Stattdessen gurkt er nicht nur der Spitze hinterher, sondern ist auch deutlich schlechter als Teamkollege Charles Leclerc.

In Monza reichte es immerhin zum sechsten Platz, der besten Platzierung seit drei Monaten. Nicht nur deshalb könnte der Italien-GP für Lewis Hamilton zur Wende werden – hofft auch Teamchef Frederic Vasseur.

Formel 1: Tifosi-Wahnsinn um Hamilton

Beim Heimrennen der Scuderia war der Druck auf den Rekord-Weltmeister höher als sowieso schon. Und auch wenn weder er noch Lecerc zu irgendeinem Zeitpunkt des Rennens etwas mit dem Podium zu tun hatten, erfuhren sie danach von den italienischen Fans keinerlei Frust, Schmähung oder gar Pfiffe – im Gegenteil!

+++ Formel 1: Fred Vasseur verkündet es selbst! Ferrari trifft Entscheidung +++

Die komplett motorsportverrückten Tifosi machten nach der karierten Flagge ihrem Ruf mal wieder alle Ehre. Wie die Irren fluteten sie nach der Öffnung der Tore die Star-Ziel-Gerade. Ein rotes Meer, so weit das Auge reichte, einschließlich gigantischer Ferrari-Flaggen, Rauchbomben und Gesängen. Den Höhepunkt erreichte diese Zeremonie aber nicht bei der Siegerehrung, sondern viel später. Noch ewig nach dem Ende des Rennens harrten die Fans am Zaun zur Boxengasse aus, warteten auf ihren Superstar, skandierten seinen Namen. Als er sich schließlich der Menge zeigte, flippten die Anhänger förmlich aus und feierten den Briten frenetisch.

„Hat ihm einen Extra-Boost gegeben“

Dieser Empfang könnte Hamilton neues Feuer verleihen. Zuletzt wirkte er nur noch verdrossen, sprach gar offen über einen Fahrertausch (hier mehr). Nun könnten die Tifosi ihm einen neuen Schub gegeben haben. Das hofft auch Scuderia-Teamchef Fred Vasseur. „Es war unglaublich und ich glaube, das hat ihm einen Extra-Boost gegeben“, sagt der 57-Jährige. „Selbst als er spät noch zu den Fans ging, um Hallo zu sagen, waren sie mega. Wir sind nicht das Rennen unseres Lebens gefahren und wollten wenigstens aufs Podium. Und obwohl das nicht geklappt hat, waren sie immer noch da, völlig enthusiastisch.“

Mehr News:

Vasseur weiter: „Ich bin überzeugt, dass das dem Team um Lewis Hamilton viel positive Energie gegeben hat.“ Mit dem neu entfachten Feuer hat er in der Formel 1 nun noch acht Rennen Zeit, eine bislang völlig verkorkste Saison zu retten.