Viel Wirbel in der Formel 1: Jetzt bricht Hamilton sein Schweigen

Lewis Hamilton und Ferrari – bislang keine echte Liebesgeschichte. Der Formel-1-Superstar erlebt bei der Scuderia schwierige Wochen, die Ergebnisse bleiben hinter den Erwartungen zurück. Kein Wunder also, dass in der Motorsport-Welt schon über mögliche Nachfolger spekuliert wird. Doch Hamilton reagiert deutlich – und räumt mit den Gerüchten auf.

Formel 1: Wirbel um Hamilton – Bearman sorgt für Spekulationen

Angeblich soll Haas-Rookie Oliver Bearman mittelfristig das Cockpit des Briten übernehmen. Davon will Hamilton nichts wissen. Er habe bei Ferrari einen „ziemlich langen Vertrag“, stellte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister am Rande des Grand Prix von Sao Paulo klar.

„Normalerweise, wenn man einen Vertrag macht, beginnt man erst im Jahr davor über eine Verlängerung zu reden. Davon bin ich im Moment noch ziemlich weit entfernt“, sagte Hamilton. Sein Vertrag läuft laut Medienberichten mindestens bis Ende 2026. Ferrari selbst spricht offiziell nur von einem „mehrjährigen Vertrag“.

Italienische Medien befeuerten die Gerüchte über einen möglichen Wechsel neu, nachdem Bearman in Mexiko mit Platz vier seine bisher beste Formel-1-Leistung gezeigt hatte. Der 19-Jährige gilt als großes Talent, stammt aus der Ferrari-Nachwuchsakademie und sprang schon 2024 kurzfristig für Carlos Sainz ein, der wegen einer Blinddarm-OP ausfiel.

Trotz aller Diskussionen blickt Hamilton kämpferisch nach vorn. Er gibt zu, dass der Wechsel von Mercedes zu Ferrari schwieriger war, als er dachte. „Ich denke, wir haben in den letzten Monaten definitiv Fortschritte gemacht“, sagte der Brite.

Wende in Brasilien?

Im Sprint-Qualifying von Sao Paulo musste Hamilton allerdings den nächsten Dämpfer hinnehmen. Nur Platz elf – und auch Teamkollege Charles Leclerc konnte mit Rang acht kaum überzeugen. Trotzdem bleibt Hamilton optimistisch: „Das ist das erste Mal, dass ich hier für Ferrari fahre. Ihr Auto sah hier letztes Jahr ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, wie es sich diesmal anfühlen wird, aber ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis.“

Hamilton erinnert sich gern an Interlagos zurück – hier krönte er sich 2008 im McLaren erstmals zum Weltmeister. Auch diesmal will er ein starkes Rennen zeigen und endlich wieder positive Schlagzeilen schreiben.