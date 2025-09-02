Rookie-Hammer in der Formel 1: Er hatte es sogar selbst angekündigt

Der Große Preis der Niederlande brachte viele Überraschungen und Wendungen mit sich. Allen voran das Doppel-Aus der Ferraris und der Renn-Abbruch von Lando Norris schockten die Formel-1-Welt.

Der GP in Zandvoort hatte aber eine besonders große Überraschung parat. Isack Hadjar erreichte sein erstes Formel-1-Podium. Jetzt kommt eine spannende Vorgeschichte ans Licht.

Formel 1: Hadjar sorgt für Überraschung

Hadjar fuhr am Samstag (20. August) bereits ein überragendes Qualifying und landete auf Platz vier – vor George Russell und Charles Leclerc. Viele waren sich sicher: Hadjar würde schon früh im Rennen einige Positionen verlieren. Doch der Racing-Bull-Pilot bewies das Gegenteil. Er hielt seine Position durchgehend und ließ weder Mercedes noch Ferrari an sich vorbeikommen.

Und als ob Platz vier nicht schon ein Riesenerfolg wäre, rückte Hadjar kurz vor Schluss noch eine Position nach vorn. Das war allerdings nicht sein Verdienst, denn Lando Norris musste sein Auto gezwungenermaßen abstellen. Dennoch war die Überraschung perfekt: Hadjar und Racing-Bull holten in diesem Jahr erstmals ein Podium. Und Hadjar hatte dieses Ergebnis bereits vorher angekündigt.

Hadjar wusste es schon

Für den 20-Jährigen ist es das erste Jahr in der Formel 1. Zu Beginn der Saison wurde er den Zuschauern vorgestellt. Auf einer Tafel wurden Details wie sein Geburtsort, seine Leidenschaften (MMA und Mangas) und seine Lieblingsmusik (UK-Rap) gezeigt. Zum Schluss schrieb er dort sein Ziel für das Jahr auf: „On the podium“.

Dieses Ziel hat der junge Pilot nach dem GP der Niederlande erreicht. Auch vor dem Rennen machte Hadjar in seinem ersten Formel-1-Jahr bereits einen guten Eindruck. Schließlich steht der Racing-Bull-Pilot nun mit 37 Punkten auf Platz zehn der Fahrerwertung. Ob das eine Bewerbung als Red-Bull-Pilot für das kommende Jahr ist?