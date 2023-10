Formel 1: Team verkündet Entscheidung – ER steigt ins Cockpit

Felipe Drugovich für Aston Martin in Monza, Robert Shwartzman für Ferrari in Zandvoort – zwei Teams haben bereits einen Teil ihrer Pflichtfahrten für Formel-1-Youngster erfüllt, jetzt ziehen andere Rennställe nach.

Wie Haas vor dem Großen Preis von Katar bekannt gab, wird Oliver Bearman in Mexiko sein Debüt in der Formel 1 fahren. Sowohl im Autodromo Hermanos Rodríguez als auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi wird der 18-Jährige im 1. Freien Training im Haas sitzen.

Formel 1: Bearman fährt für Haas

Beim Großen Preis von Katar wird er sich noch alles von außen anschauen, in Mexiko Ende Oktober wird er dann erstmals selbst in einem Formel-1-Auto sitzen. Bearman absolviert dort das 1. Freie Training.

Seit diesem Jahr fährt Bearman in der Formel 2 für Prema, liegt dort ein Rennen vor Schluss auf einem starken sechsten Gesamtrang und fuhr in seiner Debütsaison gleich vier Siege ein. Er ist Teil der Driver Academy von Ferrari. Wie in der Vergangenheit bekommt ein Ferrari-Junior bei Haas nun die Möglichkeit, ein Formel-1-Auto zu testen. Die Teams arbeiten seit Jahren eng zusammen.

„Wir sind sehr glücklich, Oliver Bearman diese Einsätze in Mexiko und Abu Dhabi anbieten zu können“, sagt Günther Steiner, Teamchef des MoneyGram Haas F1 Teams. „Er hat eine hervorragende Rookie-Saison in der Formel 2 hinter sich, vier Siege sind der Beweis dafür, und als Teil der Ferrari Driver Academy wissen wir, dass seine Vorbereitung auf diese Wochenenden erstklassig sein wird.“

Für Bearman geht ein Traum in Erfüllung

Oliver Bearman sagt zu seinem Formel-1-Debüt: „In die Formel 1 zu kommen, war schon seit meiner Zeit als Go-Kart-Fahrer mein Traum, also ist es etwas ganz Besonderes, dieses Jahr zum ersten Mal ein Auto zu fahren. Ich bin dem Team und natürlich auch Ferrari dankbar, dass sie mir diese Chance geben. Ich arbeite hart daran, um sicherzustellen, dass ich das Team bei beiden Gelegenheiten so gut wie möglich unterstützen kann.“

Die Teams in der Formel 1 sind seit 2022 verpflichtet, bei zwei 1. Freien Trainings einen Rookie ins Auto zu setzen. Das soll die Nachwuchsförderung vorantreiben.