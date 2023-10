Formel 1: Haas macht es offiziell – Hülkenberg schaut ganz genau hin

Nach einer einwöchigen Pause gastiert die Formel 1 in Austin zum zweiten von insgesamt drei Rennen in den USA. Für Haas wird es ein Heimrennen, weshalb sich das Team jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen hat. Vor allem Nico Hülkenberg wird es freuen.

Seit Monaten wartet der einzige deutsche Pilot in der Formel 1 nämlich darauf, dass Haas endlich Upgrades bringt, damit das Auto schneller wird. Das wird nun in Austin der Fall sein. Doch die Updates am Boliden sind nicht die einzigen News des Rennstalls.

Formel 1: Haas macht es offiziell

Bereits beim Singapur-GP verkündete Teamchef Günther Steiner, dass noch ein großes Upgrade-Paket kommen wird. Das wird jetzt in Austin der Fall sein. Für den Circuit of the Americas wird ein rundum erneuerter Haas angekündigt. Nico Hülkenberg fordert das bereits seit langem und wurde endlich erhört.

Allerdings wird es nicht nur technische Änderungen beim Haas geben. Der VF-23 von Hülkenberg und Teamkollege Kevin Magnussen geht beim Heimrennen in Austin mit einer ganz besonderen Lackierung an den Start. In den sozialen Netzwerken postete der Rennstall Fotos der neuen Lackierung.

Dabei ist besonders der Seitenkasten auffällig, der in den Farben der US-Flagge gestaltet wurde. Aber die US-Farben sind auch auf den restlichen Flächen des Autos abgebildet. Was Haas geheim hält, sind die Anpassungen für den Titelsponsor Moneygram. Im vergangenen Jahr wurde die Partnerschaft mit der texanischen Firma in Austin verkündet.

Hülkenberg schaut genau hin

Die Lackierung wird Hülkenberg vermutlich eher weniger interessieren. Viel wichtiger ist für den einzigen deutschen Formel-1-Fahrer in diesem Jahr, was sich technisch ändert. „Das lang erwartete Update-Paket für den VF-23 ist ganz auf die Aerodynamik ausgerichtet. Nahezu die gesamte Karosserie wurde überarbeitet“, heißt es in der Mitteilung des US-Teams.

Haas erwähnt dabei die Veränderungen am Unterboden, an den Seitenkästen, der Motorabdeckung und an den hinteren Seitenpaneelen. „Das Upgrade für den VF-23 ist aerodynamisch bedingt. Wir haben das Konzept des Autos geändert, mit dem wir im letzten Jahr in das neue Reglement gestartet sind, denn wir konnten keine Leistungssteigerungen mehr erzielen. Mehr Abtrieb und weniger Luftwiderstand zu erzeugen, war einfach nicht mehr möglich“, so Teamchef Steiner.

Ein großes Problem bei Haas war in dieser Saison der Reifenverschleiß. Hülkenberg hofft, dass die Upgrades das Problem lösen „und die Beständigkeit verbessern, und eine bessere Performance zulassen“, so der Deutsche. Während Hülkenberg darauf hofft, dass eine schnelle Leistungssteigerung schnell zu erkennen ist, dämpft Haas noch die Erwartungen.