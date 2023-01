Formel 1: Haas gibt Fahrer bekannt – Steiner-Aussage dürfte bei Mick Schumacher für Verwunderung sorgen

Die Stammfahrer für die Formel-1-Saison 2023 stehen inzwischen schon seit einigen Monaten fest. Die ein oder andere Stelle auf der Position des Ersatzfahrers ist aber noch frei. Jetzt hat Haas, der ehemalige Rennstall von Mick Schumacher, seinen dritten Fahrer bekannt gegeben. Pietro Fittipaldi wird auch 2023 der Test- und Entwicklungsfahrer bei dem US-Team sein. Das bestätigte Haas am Dienstag (24. Januar).

Eine Aussage von Teamchef Günther Steiner wird vor allem bei Mick Schumacher und den deutschen Formel-1-Fahrern für Verwunderung sorgen. Sie steht im Widerspruch zur Trennung von Schumi Jr.

Formel 1: Steiner-Aussage verwundert

„Ich habe schon früher gesagt, dass Kontinuität und Beständigkeit der Schlüssel zum Erfolg in der Formel 1 sind“, wird Günther Steiner in der Pressemitteilung von Haas zitiert. Eine Aussage, die im Widerspruch zur Trennung von Mick Schumacher steht.

Statt weiterhin auf den talentierten Fahrer zu setzen, der zwei Jahre lang bei Haas im Cockpit saß, entschied sich Steiner dafür Mick Schumacher vor die Türe zu setzen. Nico Hülkenberg wird ihn in der kommenden Saison ersetzen. Von „Kontinuität und Beständigkeit“ lässt sich bei dieser Entscheidung nicht sprechen.

Als Hauptargument für den Fahrerwechsel führte Steiner Hülkenbergs Erfahrung an. „Er ist lang Formel 1 gefahren, ist für Teams im Mittelfeld gefahren und weiß, wie die arbeiten. Er weiß, wie wir besser werden können. Wir haben uns angeschaut, wo er gefahren ist, und die Teams haben in der Zeit immer Fortschritte gemacht. Wir hoffen, dass uns das mit ihm auch gelingt. Daher haben wir so entschieden“, erläuterte Steiner.

„Bereicherung für unser Team“

Während Haas bei den Stammfahrern auf Erfahrung setzt, ist es beim Entwicklungsfahrer die Kontinuität. „Dass Pietro bis 2023 im Team bleibt, zeigt mir, dass wir ein starkes Fundament haben. In der Formel 1 muss man in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit auf jedes Szenario zu reagieren, und Pietro ist ein bewährter Leistungsträger und jederzeit bereit, sich hinter das Steuer zu setzen und zu fahren“, so Steiner. „Er ist eine Bereicherung für unser Team, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie er in dieser Saison mit uns weitermacht.“

Fittipaldi, Enkel vom zweifachen Weltmeister Emerson Fittipaldi, sagte: „Es wird meine fünfte Saison in der Formel 1 als offizieller Reserve- und Testfahrer für Haas sein, und ich freue mich sehr darauf, nach einer sehr konkurrenzfähigen Saison in das Jahr 2023 zu gehen. Ich bin gespannt auf das neue Auto und die neuen Entwicklungen.“