Formel 1: Magnussen-Desaster perfekt – wer wird ihn ersetzen?

Verkehrssünder Kevin Magnussen muss in der Formel 1 beim kommenden Rennen zusehen. Beim Großen Preis von Aserbaidschan ist der Haas-Pilot gesperrt. Er hat die Grenze des Erlaubten überschritten.

In Baku muss Haas nun einen anderen Fahrer ins Auto setzen. Dabei dürfte die Entscheidung zwischen zwei Piloten fallen – beide sind schon Rennen in der Formel 1 gefahren.

Formel 1: Magnussen für Rennen in Baku gesperrt

Zwölf Zähler hat Kevin Magnussen seit dem Italien-GP auf seinem Strafpunkte-Konto. Damit führt er die Sünderkartei der Formel 1 nicht nur an, sondern bekommt auch für ein Rennen die Superlizenz entzogen. Zum ersten Mal seit Romain Grosjean 2012 fehlt damit ein Fahrer wegen einer Sperre.

+++ Formel 1: McLaren macht Fans fassungslos – „Kannst du dir nicht ausdenken“ +++

Beim Großen Preis von Italien verursachte Magnussen eine Kollision mit Pierre Gasly. Die Folge: Die Stewards verhängten eine Zehn-Sekunden-Strafe und verteilten zwei Strafpunkte. Damit erreichte Magnussen das Limit von zwölf Strafpunkten. Haas könnte Protest einlegen, tut dies aber wohl nicht.

Magnussen selbst ist von dieser Strafe entsetzt: „Wir sind einfach Rennen gefahren, ich weiß nicht, warum da so mit Strafen um sich geschmissen wird“, schimpfte Magnussen bei Sky: „Ich habe schon so oft mit den Stewards gesprochen, ich weiß immer noch nicht, wie die Regeln funktionieren. Es scheint, als werden sie willkürlich ausgelegt. Wenn so eine Aktion bestraft wird, dann wollen die Stewards keinen Rennsport sehen.“

Das könnte dich auch interessieren:

ER fährt wohl für Magnussen

Fakt ist aber: Magnussen, der sein Cockpit bei Haas 2025 verliert, wird in Baku nicht fahren. Haas muss ihn ersetzen. Eigentlich gibt es für den Rennstall nur zwei Optionen: Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi oder Junior Driver Oliver Bearman. Fittipaldi stieg 2020 für zwei Rennen in den Haas, als Grosjean nach seinem Feuerunfall ausfiel. Bearman durfte Anfang der Saison den Ferrari fahren, als Carlos Sainz wegen einer Blinddarm-OP fehlte.

Höchstwahrscheinlich wird Haas die Gelegenheit nutzen, um Bearman noch mehr Zeit im Formel-1-Auto zu geben. Der Brite wird 2025 für Haas an den Start gehen. In der Formel 2, die ebenfalls in Baku fährt, hat er ohnehin keine Chancen mehr auf den Titel.