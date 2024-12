Formel 1: Dicke Überraschung – Rennstall bestätigt Fahrer

Als eines der ersten Formel-1-Teams hat Haas seine Fahrer für den Nachsaison-Test bekannt gegeben. Wie erwartet wird der neue Pilot Esteban Ocon sein verfrühtes Debüt für den Rennstall feiern. Sein Teamkollege wird allerdings nicht Oliver Bearman sein.

Etwas überraschend hat Haas den Japaner Ryo Hirakawa als Fahrer für den Nachsaison-Test in Abu Dhabi bestätigt. Zum ersten Mal merkt man bei dem Formel-1-Rennstall nun den Einfluss des neuen Partners Toyota.

Formel 1: Haas sorgt für Überraschung

Als Alpine in diesen Tagen bekannt gab, dass Esteban Ocon das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi nicht mehr bestreiten wird, war schon klar, dass er vorzeitig bei Haas einsteigen wird. Nun bestätigte der US-Rennstall, dass Ocon beim Test in Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit am Dienstag (10. November) an den Start gehen wird.

Der zweite Fahrer dürfte die meisten aber wirklich überrascht haben. Es ist nicht Oliver Bearman, der ab 2025 für Haas in der Formel 1 an den Start geht, sondern Ryo Hirakawa. Der Japaner testet für Haas in Abu Dhabi.

Hirakawa: Von der WEC in die Formel 1?

Eigentlich ist der 30-Jährige in der Langstreckenserie WEC unterwegs, feierte dort 2022 und 2023 den WM-Titel mit Toyota Gazoo Racing – und daher kommt auch die Verbindung. Toyota ist seit kurzem technischer Partner von Haas.

Diese Verbindung nutzt der Autohersteller gleich mal aus, um einen seiner Fahrer in ein Formel-1-Auto zu setzen. Auf lange Sicht dürfte Hirakawa aber eigentlich keine Option mehr für die Formel 1. Mit 30 Jahren ist er schon recht alt, auch wenn er in jüngeren Jahren einige Erfolge in der japanischen Super Formula feiern konnte.