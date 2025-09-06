Formel-1-Ikone zurück im Rampenlicht! Günther Steiner lässt die Bombe platzen

Er ist einer der schillerndsten Formel-1-Figuren der jüngeren Vergangenheit. Günther Steiner erlangte durch die Netflix-Serie „Drive to Survive“ weltweite Beliebtheit. Seinen Job in der Königsklasse rettete das aber nicht.

Anfang 2024 setzte Haas Steiner als Teamchef vor die Tür. Seither war er hier und da als Formel-1-Experte im TV zu sehen. Doch jetzt meldet sich der Südtiroler mit einer Knaller-Meldung zurück. Er ist mit dem Motorsport längst nicht fertig.

Neues Projekt nach Formel-1-Aus

Jahrelang verwaltete Steiner für den US-Amerikaner Gene Haas dessen Team in der Königsklasse. Jetzt will es Steiner selbst als Teambesitzer wissen. Zwar nicht in der Formel 1, aber dafür in der MotoGP!

Ein Konsortium unter seiner Leitung übernimmt dort das Tech3-Team. Die Übernahme soll Berichten zufolge rund 20 Millionen Euro wert sein. Steiner und Co. werden bei Tech3 ab 2026 das Ruder übernehmen.

+++ Auch spannend: Drama um deutsche Formel-1-Hoffnung – er steht mit leeren Händen da +++

Der ehemalige Formel-1-Teamchef wird dann als CEO fungieren, während Richard Coleman sich als Teamchef um das Tagesgeschehen kümmert. Der derzeitige Besitzer und Teamchef Herve Poncharal bleibt vorerst als Berater an Bord.

Steiner will ein Jahr warten

Innerhalb des Teams, so Steiner, werde sich erstmal aber nichts ändern. „Ich will ein Jahr lang einfach nur lernen, das ist mein Ziel“, erklärte er bei einer Sonderpressekonferenz. Das Fahrerduo bliebe ebenso bestehen wie die Arbeitsplätze aller Beschäftigten.

Doch warum will Steiner es nicht nochmal in der Formel 1 wissen? „Ich denke, die Formel 1 ist für mich an einem Punkt angekommen, an dem ich sagen kann: Ich habe das gemacht, ich war lange genug dabei“, so der ehemalige Haas-Boss. Die Königsklasse sei fantastisch, aber nicht das einzige, was man im Motorsport machen könne.

Mehr von uns gibt es hier:

Nach eigener Aussage ist es das erste Mal, dass er jetzt ein Projekt mit zwei statt vier Rädern begleitet. Ob er sich auch hier einen Namen machen und die Fans der Moto-GP von sich begeistern kann?