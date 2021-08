Formel 1: Große Hoffnung bei den Fans! Wiederholt sich DIESES Spektakel?

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Für Zuschauer ist die Formel 1 in diesem spektakulär wie lange nicht. An der Spitze geht es heiß her, im Mittelfeld kämpfen mehrere Teams um die Vorherrschaft und auch abseits dessen gab es bereits einige überraschende Ergebnisse.

Droht der Formel 1 auch in Spa Crash-Gefahr? Foto: imago images/Nordphoto/PanoramiC (Montage)

Am Sonntag kehrt die Formel 1 aus der vierwöchigen Sommerpause zurück. Auf dem Traditionskurs im belgischen Spa ist Action garantiert. Nach Trainingssessions und Qualifying haben die Fans große Hoffnung, dass sich ein Spektakel wie in Ungarn wiederholt.

Formel 1: Zweites Chaos-Rennen in Folge droht

In Budapest hatte es vor dem Rennen stark geregnet. Gleich in der ersten Kurve räumten Valtteri Bottas und Lance Stroll einige Autos ab und sorgten so für ein großes Durcheinander. Am Ende verhalf das Esteban Ocon zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt und spülte Sebastian Vettel zum zweiten Mal in dieser Saison aufs Podium – auch wenn ihm dieses bekanntermaßen gestrichen wurde.

Und in Spa? Da zeigte das Wetter an den ersten Tagen bereits, dass es gewillt ist, den Zuschauern ein weiteres Spektakel zu bieten. Der Samstag stand ganz im Zeichen des Regens. Die chaotischen Bedingungen sorgten für einen sensationellen zweiten Platz von George Russell im Williams.

-------------------------------------

Die Startaufstellung beim Belgien-GP:

Verstappen (Red Bull) Russell (Williams) Hamilton (Mercedes) Ricciardo (McLaren) Vettel (Aston Martin) Gasly (Alpha Tauri) Perez (Red Bull) Ocon (Alpine) Norris (McLaren) Leclerc (Ferrari) Latifi (Williams) Sainz (Ferrari) Bottas (Mercedes)* Alonso (Alpine) Stroll (Aston Martin) Giovinazzi (Alfa Romeo) Tsunoda (Alpha Tauri) Schumacher (Haas) Räikkönen (Alfa Romeo) Mazepin (Haas)

*5 Plätze strafversetzt

-------------------------------------

Auch für den Sonntag sagt der Wetterbericht mit einer 91-prozentigen Wahrscheinlichkeit Regen voraus. Während sich die 75.000 Zuschauer an der Strecke also ordentlich nass werden dürften, könnte sie dafür aber das nächste actionreiche Rennen erwarten.

+++ Formel 1: Verfolge den Großen Preis von Belgien bei uns im Live-Ticker +++

Gerade am Start könnte es Chaos geben. Lewis Hamilton, der hinter WM-Konkurrent Max Verstappen startet, wird gleich seine Chance suchen wollen. Fahrer wie Russell, Daniel Ricciardo (Startplatz 4) und Sebastian Vettel (5), die dieses Jahr selten von vorne starten, werden ihre Position verteidigen wollen.

Zudem dürfte nach seinem Crash in Ungarn auch Valtteri Bottas in den Fokus rücken. Der Finne startet in seinem Mercedes nur von Platz 13 (wurde um fünf Plätze nach hinten versetzt) und hat dementsprechend einige Autos vor sich.

Formel 1: Gibt es den nächsten Überraschungssieger?

Auch wenn Verstappen und Hamilton wie immer die Favoriten sind, freuen sich die Fans immer, wenn unvorhergesehene Ereignisse für überraschende Podien sorgen. Das war in dieser Saison nicht nur in Ungarn, sondern auch in Aserbaidschan (Perez, Vettel, Gasly) oder Monaco (Verstappen, Sainz, Norris) der Fall.

---------------------------------

Weitere Nachrichten aus der Formel 1:

---------------------------------

Obwohl Vettel morgen aus aussichtsreicher Position startet, platzte dem erfahrenen Heppenheimer während des Qualifyings der Kragen. Was dahintersteckte, erfährst du hier >>>