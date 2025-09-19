Formel 1 – Aserbaidschan-GP im Live-Ticker: Krise hält an – nächster Hamilton-Fehler

Der letzte Stopp auf der diesjährigen Europa-Tour der Formel 1 ist eine echte Herausforderung! Beim Großen Preis von Aserbaidschan wartet ein enger wie schneller Stadtkurs auf die Piloten der Königsklasse. Wer hat die Nase vorn?

Die großen Favoriten sind natürlich wieder die McLaren-Jungs Oscar Piastri und Lando Norris. Doch zuletzt zeigte auch Max Verstappen, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Der Große Preis von Aserbaidschan verspricht also wieder jede Menge Formel-1-Spannung.

Formel 1 – Aserbaidschan-GP im Live-Ticker

Von Training über Qualifikation bis hin zum Rennen kann an einem Formel-1-Wochenende viel passieren. Bei unserem Live-Ticker behältst du den Überblick und verpasst nichts von dem, was Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton und Co. in Aserbaidschan treiben.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Großer Preis von Aserbaidschan – Zeitplan:

Freitag, 19. September

10.30 Uhr: 1. Freies Training

14.00 Uhr: 2. Freies Training

10.30 Uhr: 1. Freies Training 14.00 Uhr: 2. Freies Training Samstag, 20. September

10.30 Uhr: 3. Freies Training

14.00 Uhr: Qualifying

10.30 Uhr: 3. Freies Training 14.00 Uhr: Qualifying Sonntag, 21. September

13.00 Uhr: Großer Preis von Aserbaidschan

13.30 Uhr: Ganz hinten im Feld waren im Übrigen mal wieder die beiden Alpine. Auch Pierre Gasly tut sich auf dem Stadtkurs schwer. Zuletzt sorgte der Franzose mit seiner langfristigen Verlängerung für Aufsehen >>>

12.00 Uhr: Weiter geht es hier dann um 14 Uhr mit der zweiten Trainingssession.

11.36 Uhr: Sieger des ersten Trainings darf sich im übrigen Lando Norris nennen. Er übertrumpft seinen Teamkollegen Oscar Piastri.

Bitterer Hamilton-Fehler

11.30 Uhr: Darüber wird zu reden sein! Lewis Hamilton bestätigt seine Krisen-Form. Dem Ferrari-Star unterlief gegen Ende des Trainings in einer eigentlich leichten Kurve ein Fehler. Weil er zu nah an der Seitenbegrenzung entlang fuhr, zerstörte er sich seinen Frontflügel. Ein Fehler, wie man ihn vor 2025 beim Rekordweltmeister eigentlich nie gesehen hat. Doch das Ferrari-Jahr hinterlässt Spuren.

10.30 Uhr: Und damit starten wir rein ins erste Training. Mit dabei ist auch George Russell, der dem Kurs am Donnerstag wegen gesundheitlicher Probleme noch ferngeblieben war.

10.00 Uhr: Der Startschuss ins erste freie Training fällt heute bereits um 10.30 Uhr deutscher Zeit. Viel Zeit ist also gar nicht mehr. Deshalb ein schneller Blick auf die Spitze des WM-Kampfs vor diesem Wochenende. Oscar Piastri liegt mit 324 Punkten halbwegs solide vor Lando Norris mit 293 Punkten. Max Verstappen hat als Dritter der Gesamtwertung mit 230 Punkten nur noch theoretische Chancen auf den fünften Titel in Serie.

Letztes Europa-Rennen der Formel 1

9.25 Uhr: Der enge Stadtkurs hat sich in der Königsklasse längst etabliert und sorgt Jahr für Jahr für Action. Einige enge Kurven bringen selbst die erfahrensten Fahrer an den Rand ihres Könnens. Nicht selten gibt es hier Rennunterbrechungen oder -verzögerungen.

Weitere Neuigkeiten:

Freitag, 9 Uhr: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Rennwochenende in der Formel 1! Der 17. Stopp des Jahres steht an und dieses Mal geht es zum Großen Preis von Aserbaidschan.