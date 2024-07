Formel 1 – Großbritannien-GP im Live-Ticker: Chaos im Qualifying droht!

In der Formel 1 steht das letzte Rennen des Triple-Headers an. Zum Abschluss ist die Königsklasse des Motorsports zu Gast in Silverstone. Der Große Preis von Großbritannien bildet den Abschluss von drei ereignisreichen Wochen.

In Silverstone dürfte der entbrannte Kampf zwischen Max Verstappen und Lando Norris in der Formel 1 weitergehen. Und auch der Blick aufs Wetter dürfte an diesem Wochenende für mächtig Spannung sorgen.

Formel 1 – Großbritannien-GP im Live-Ticker

Geht der Zoff zwischen Max Verstappen und Lando Norris in Silverstone weiter? Kann Mercedes den nächsten Sieg einfahren? Und wie schlagen sich die Ferraris und der deutsche Pilot Nico Hülkenberg?

In unserem Live-Ticker zur Formel 1 halten wir dich das ganze Wochenende über den Großen Preis von Großbritannien auf dem Laufenden!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.37 Uhr: Aktuell läuft das Rennen in der Formel 2. Allerdings gibt’s auch dort Proleme mit dem Regen. Um 16 Uhr ist das Qualifying geplant.

13.45 Uhr: Im Laufe des 3. Freien Trainings hat der Regen nachgelassen. Schnellster war Russell vor Hamilton.

12.01 Uhr: Am Vormittag in Silverstone ist ganz schön geregnet. Das Rennen in der Formel 3 musste verschoben werden.

11.37 Uhr: Für Bearman gab’s in diesen Tagen aber noch mehr freudige Nachrichten. Er hat ein Cockpit für das nächste Jahr sicher (Hier mehr!)

10.45 Uhr: Insgesamt waren am Freitag vier Nachwuchsfahrer im Einsatz: Doohan für Alpine, Oliver Bearman für Haas, Isack Hadjar für Red Bull und Franco Colapinto für Williams.

10.22 Uhr: Am Freitag durfte Jack Doohan bei Alpine das 1. Freie Training absolvieren. Da schaute auch Mick Schumacher ganz genau hin (Hier mehr!)

09.47 Uhr: In den ersten zwei Trainingseinheiten am Freitag zeichnete sich bereits ein deutliches Bild: Norris war in beiden Sessions der Schnellste. Max Verstappen lag doch schon recht klar hinter den McLaren. Allerdings hat er mehrfach bewiesen, dass er sich bis zum Qualifying enorm steigern kann.

09.15 Uhr: Zwischen den Streithähnen scheint die Sache aber offenbar geklärt: „Für mich war das Einzige, was mir wichtig war, natürlich die Aufrechterhaltung meiner Beziehung zu Lando, denn wir sind gute Freunde“, so Verstappen. Man habe am Montag miteinander gesprochen und den Ärger aus der Welt geschafft.

Das könnte dich auch interessieren:

8.54 Uhr: Werfen wir kurz noch einen Blick zurück: Am vergangenen Sonntag hat’s in Österreich ordentlich geknallt. Beim Kampf um den Sieg gerieten Verstappen und Norris aneinander. Norris schied aus, Verstappen wurde Fünfter und Russell siegte.

Samstag, 8.12 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute steht das Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien an. Wir verfolgen für dich die Formel 1 live und versorgen dich mit den neusten Informationen.