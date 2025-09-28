Emotionales Formel-1-Comeback nach Horrorcrash – „Sie haben mich zum Weinen gebracht“

Fast fünf Jahre nach seinem schweren Feuerunfall in Bahrain kehrte Romain Grosjean ins Cockpit eines Formel-1-Boliden zurück. In Mugello testete er den Haas VF-23 und erlebte einen emotionalen Tag.



„Es war ein verregneter Tag, aber fantastisch“, erklärte der 39-Jährige. Trotz des Wetters genoss er die Rückkehr: „Am Anfang war ich etwas eingerostet, dann kam alles zurück.“ Sein letzter stehender Start in einem F1-Auto endete 2020 in Flammen, diesmal lief es besser.

Wiedersehen mit Weggefährten aus der Formel 1

Neben Grosjean durfte auch der Ex-IndyCar-Pilot James Hinchcliffe im Haas Platz nehmen. Für Grosjean war es jedoch mehr als nur ein Test. Es war ein Wiedersehen mit vielen alten Kollegen aus seiner Formel-1-Zeit bei Haas. Teamchef Ayao Komatsu und Renningenieur Dominic Haines begleiteten ihn in Mugello. Besonders bewegend war der Moment nach der letzten Runde: „Sie haben mich am Ende zum Weinen gebracht. Auf meiner Inlap standen alle da – Ferrari, Red Bull, Pirelli, Haas – und haben applaudiert“, sagte Grosjean gerührt.

Dieses emotionale Ende war für ihn ein würdiger Abschied von der Formel 1, den er 2020 in Abu Dhabi nicht erleben konnte. Grosjean bewies, dass ihm viel aus seiner Formel-1-Zeit in Erinnerung geblieben ist: „Ich habe die Knöpfe am Lenkrad noch im Kopf, auch wenn sich einiges geändert hat.“ Der Tag in Mugello schloss für ihn ein besonderes Kapitel ab.

Abschied mit besonderem Helm

Für die Testfahrten nutzte Grosjean einen Helm mit hoher Symbolkraft – ursprünglich für sein geplantes Abschiedsrennen 2020 in Abu Dhabi designt. „Fünf Jahre später ist er noch hier, jetzt mit neuen Stickern. Lustig sind die Zeichnungen meiner Kinder“, sagte er stolz. Besonders erleichtert war Grosjean, dass er diesmal die Formel 1 genießen konnte: „Das letzte Mal in einem F1-Auto war keine angenehme Erfahrung. Heute war es das Gegenteil.“

Sein Dank galt Gene Haas und Ayao Komatsu, die diesen Test für ihn ermöglichten. Mit seinem Tag in Mugello schrieb Grosjean ein emotionales neues Kapitel in seiner Formel-1-Geschichte und verabschiedete sich endgültig von der Königsklasse des Motorsports.