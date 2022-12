Formel 1: Gravierende Änderungen geplant! Fahrer müssen sich DARAUF einstellen

In der kommenden Saison wird es einige Änderungen in der Formel 1 geben. Die Fahrerlager, die Teams hinter den Teams, die Anzahl der Rennen oder die Anzahl der Sprintrennen verändern sich im kommenden Jahr.

Nun ist klar: Auch das DRS-System soll angepasst werden. Es könnte die nächste tiefgreifende Veränderung für die kommende Saison in der Formel 1 werden.

Formel 1: DRS-Zonen sollen verkürzt werden

Wie das Portal „motorsport.com“ berichtet, soll die FIA darüber nachdenken, die DRS-Zonen in der kommenden Saison zu verkürzen. Nikolas Tombazis, der technische Direktor der FIA, soll der Ansicht sein, dass zu viele Überholmanöver schädlich für das Spektakel auf der Strecke sind.

„In einigen Rennen müssen wir möglicherweise die DRS-Zonen tatsächlich reduzieren“, meint Tombazis gegenüber dem Portal. „Wir wollen nicht, dass Überholmanöver, wie wir sagen, unvermeidlich oder eigentlich einfach sind. Es muss immer noch ein Kampf sein. Wenn es zu schnell geht, wenn du nur ein Auto kommen siehst und dann vorbeifährst und verschwindest, ist es eigentlich schlimmer, als hinten zu sein und zu kämpfen. Es braucht die richtige Balance“, begründet der technische Direktor seine Meinung.

Formel 1: Geschäftsführer spricht sich gegen DRS aus

Auch der scheidende Motorsport-Geschäftsführer der Formel 1, Ross Brawn, sprach sich für eine Veränderung des DRS-Systems aus und begründete das gegenüber „Motorsport.com“ mit der Tatsache, dass die Fans das ständige Überholen nicht mögen würden.

„Ich denke, in einer idealen Welt wird DRS nur verwendet, um aus dem Rücken zu kommen, sodass man wirklich einen anständigen Angriff haben kann. Ich denke, wir sollten keine Angst haben, das DRS an Orten wie Monza zu reduzieren, weil es ein bisschen so aussieht, als würdest du auf das Heck von ihnen steigen, den Knopf drücken, überholen. Es ist ein bisschen wie ein Ritual, nicht wahr?“, fragt sich der Ross Brawn.