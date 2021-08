Formel 1: Nächstes Rennen abgesagt! Das hat Folgen für den kompletten Rennkalender

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Und schon wieder muss ein Rennen der Formel 1 abgesagt werden. Diesmal hat es das Rennen in Suzuka erwischt.

Mitten in der Sommerpause wird nun das nächste Rennen aus dem Rennkalender der Formel 1 gestrichen. Wegen der Corona-Lage muss der GP in Japan erneut ausfallen.

Formel 1: Japan-GP abgesagt - kein Abschied für Honda

Wie die Formel 1 am Dienstagmorgen verkündet, ist der nächste Grand Prix abgesagt. Nachdem bereits der Große Preis von China, Singapur, Australien und Kanada wegen der Corona-Pandemie gecancelt wurde, trifft es jetzt auch den Japan Grand Prix. Bereits im letzten Jahr war das Rennen ausgefallen.

Während kürzlich in Tokio die olympischen Spiele trotz größerer Kritik noch durchgezogen wurden, entschied sich die Formel 1 mit dem Promoter in Suzuka und in Absprache mit den japanischen Behörden für eine Absage des Rennen in Suzuka am 10. Oktober.

Damit fällt auch der Abschied von Honda auf der Heimstrecke ins Wasser. Der Motorenherrsteller verkündete bereits vor einem halben Jahr das Aus zum Ende der Saison.

----------------------

Weitere News aus der Formel 1:

----------------------

Die Absage hat jedoch auch Auswirkungen auf den gesamten Rennkalender.

Formel 1: Renn-Chaos spitzt sich zu

Nicht nur, das jetzt ein weiteres Rennen aus dem Kalender gestrichen wurde, auch logistisch stellt die Absage ein Problem dar.

Formel 1 streicht nächstes Rennen! Foto: IMAGO / PanoramiC

Das für den 3. Oktober angesetzte Rennen in der Türkei ist mit großen Corona-Auflagen belegt. Die Türkei befindet sich allerdings weiterhin auf der roten Covid-Liste Großbritanniens – alle Reiserückkehrer müssen sich umgehend in eine 10-tägige Quarantäne begeben.

----------------------

Formel 1: Die Rennen 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)*

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Türkei (Istanbul)

10. Oktober – Japan (Suzuka) - abgesagt, Nachfolger offen

- abgesagt, Nachfolger offen 24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)*

21. November – Australien (Melbourne) - abgesagt, Nachfolger offen

- abgesagt, Nachfolger offen 05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

Eigentlich sollte das Event in Japan als Puffer für das darauf folgende Rennen in den USA dienen. Jetzt müssen sich die Organisatoren etwas einfallen lassen.

Ob und wo es einen Ersatzrennen geben wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Auch am 21. November für den Ausfall des Australien-GP klafft im Rennkalender noch eine Lücke.

Formel 1: Aston Martin zieht Schlussstrich – mit gravierenden Folgen für Sebastian Vettel

Für Sebastian Vettel scheinen sich die Aussichten für die nächste Saison in der Formel 1 schon jetzt zu verdunkeln. Den Grund erfährst du hier >>>

Vor seinem Wechsel zu Aston Martin, erlebte er eine Horror-Saison bei Ferrari. Auch mit Charles Leclerc hatte er Probleme. Der Ex-Teamkollege packt jetzt aus, wie das Verhältnis der beiden wirklich war.

Formel 1 zu Gast in Europa

In den kommenden Wochen ist die Formel 1 allerdings zunächst in Europa zu Gast. Innerhalb von drei Wochen fahren die Stars in Spa (Belgien), Zandvoort (Holland) und Monza (Italien).