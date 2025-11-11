Sorgenfalten bei Formel-1-Star! George Russell bei Mercedes plötzlich in Gefahr

Beim Formel-1-Rennen in Brasilien gab es zwei bestimmende Themen. Lando Norris, der eine Hand am WM-Pokal hat und Max Verstappen, der eine sensationelle Aufholjagd aus der Boxengasse mit einem Podium belohnte. Dass neben den beiden Stars auch Kimi Antonelli auf dem Treppchen stand, ging dabei fast unter.

Dabei ist auch diese Platzierung hochinteressant. Nicht nur, weil der zweite Platz in São Paulo das bisher beste Antonelli-Ergebnis in der Formel 1 ist, sondern auch, weil es das künftige Machtverhältnis bei Mercedes kippen lassen könnte. Der Unglücksrabe wäre in diesem Fall George Russell.

Antonelli in der Formel 1 angekommen

Gemessen an den Erwartungen mancher Fans und Experten hätte Antonelli eine solche Platzierung wohl möglich schon viel früher erreichen müssen. Doch neben der McLaren-Dominanz hatte der Italiener auch mit den für Rookies typischen Leistungsschwankungen zu kämpfen. Während der Rennen in Europa bekam er kaum ein gutes Ergebnis hin. Doch seit die Königsklasse wieder durch andere Kontinente tourt, begeistert Antonelli wieder.

Der 19-Jährige scheint sich im Mercedes endlich richtig wohl zu fühlen – und das bekommt vor allem George Russell zu spüren. Sowohl in Mexiko als auch in beiden Brasilien Rennen (Sprint und GP) landete dieser hinter seinem Teamkollegen. Eine ungewohnte Situation für den britischen Formel-1-Fahrer.

Spielt Russell nur noch die zweite Geige?

Denn eigentlich ist er der Mercedes-Anführer, seit Lewis Hamilton zu Ferrari abgehauen ist (hier mehr zum Rekordweltmeister lesen). Doch zum Ende der Saison zeigt sich: Antonelli kann und wird ihn auf der Strecke schlagen. Ein Fingerzeig in die Zukunft bei den Silberpfeilen.

Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Toto Wolff und Co. hoffen, mit Antonelli den nächsten großen Star in ihren Reihen zu haben. Kann er die jüngsten Ergebnisse langfristig bestätigen, wird er früher oder später zum Nummer-1-Fahrer werden. Und dann müsste Russell Platz machen. Dieser Gefahr wird sich der Brite bewusst sein.

Formel 1: Verstappen-Lob an Antonelli

In Brasilien zeigte sich auch Max Verstappen von Antonelli beeindruckt. Der Youngster hatte den Vierfach-Weltmeister im Schlussspurt hauchzart hinter sich gehalten und Platz zwei verteidigt.

„Er ist sehr schnell. Ich habe das in jeder Serie gesehen, in der er gefahren ist. Dieses Wochenende war super stark – er hat sich dieses Podium voll verdient“, so Verstappen. Dass Antonellis Leistungen in dessen erstem Formel-1-Jahr schwanken, überrascht ihn nicht. Dies gehöre dazu, um in der Königsklasse besser zu werden. Den Lerneffekt hat Antonelli zuletzt, zum Leidwesen seines Teamkollegen, merklich untermauert.