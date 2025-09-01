Formel 1: Fahrer droht der Rauswurf – sein Boss kennt keine Gnade

Wird der Alpine zum neuen Schleudersitz der Formel 1? Diesen Ruf hatte bisher eigentlich der Platz neben Max Verstappen bei Red Bull inne. Doch jetzt liegen die Nerven bei den Franzosen offenbar gänzlich blank. Denn nach Jack Doohan konnte auch Franco Colapinto bisher keine guten Leistungen zeigen.

Das alarmiert Alpine-Boss Flavio Briatore zusehends, weshalb er sich auch mit öffentlicher Kritik nicht zurückhält. Seine jüngsten Aussagen machen mehr als deutlich: Die nächste Fahrerentlassung in der Formel 1 ist nicht mehr allzu fern.

Formel 1: Colapinto braucht dringend Punkte

Sechs Rennen bekam Jack Doohan Anfang der Saison – dann wurde er knallhart aussortiert. Keinen einzigen Punkt konnte der Australier für Alpine holen. Der Wechsel hin zu Colapinto kam daher wenig überraschend. Doch das Problem war damit nicht behoben.

Denn auch Colapintos Bilanz ist, gelinde gesagt, ausbaufähig. Auch der Argentinier hat noch keinen einzigen Punkt geholt – und er ist nun schon acht Rennen dabei. Sein bestes Ergebnis: Platz 13 beim Großen Preis von Kanada. Viel zu wenig für Alpine, das in der Konstrukteurswertung der Formel 1 (mehr aus der Königsklasse liest du hier) derzeit den letzten Platz einnimmt.

Briatore teilt aus

Und angesichts der neusten Worte von Flavio Briatore ist nicht davon auszugehen, dass Colapinto noch eine große Zukunft bei den Franzosen hat. „Ich habe bereits alles gesehen, daher glaube ich nicht, dass ich noch mehr sehen muss“, sagte er fast schon drohend über Colapinto vor dem Großen Preis der Niederlande (hier kannst du das Rennen im Live-Ticker verfolgen).

Er sei mit den Ergebnissen nicht zufrieden – das sei aber das Wichtigste. Colapinto gebe sich viel Mühe, aber leiste nicht das, was sich der Boss von ihm erwarte.

Pikant: Briatore räumt ein, dass man eventuell zu viel Druck auf den jungen Fahrer aufgebaut habe. Schließlich müsse der 22-Jährige ständig mit einem so guten Fahrer wie Pierre Gasly konkurrieren. „Vielleicht habe ich beim Management von Colapinto etwas übersehe“, so Briatore. Und doch zeigt er anschließend die harte Seite des Formel-1-Business: „Aber was die Zukunft angeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht weiter.“