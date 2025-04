Formel 1: FIA-Entscheidung gefallen – Lewis Hamilton schreckt sofort auf

Da kommen gleich schlechte Erinnerungen hoch! Am kommenden Wochenende (20. April) ist die Formel 1 in Saudi-Arabien zu Gast. Wieder einmal versuchen alle Teams, McLaren irgendwie am Sieg zu hindern.

Bevor es auf der Strecke rund geht, hat die FIA unter anderem verraten, welche Stewards an diesem Wochenende im Einsatz sind. Bei der Verkündung eines Namens dürfte Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton gleich aufschrecken.

Formel 1: SIE überwachen in Saudi-Arabien die Regeln

In ihrem Briefing zum Großen Preis von Saudi-Arabien hat der Weltverband FIA auch die vier Rennkommissare des Wochenendes enthüllt. Mit dabei sind unter anderem Loic Bacquelaine, der ehemalige Rennfahrer Enrique Bernoldi sowie Hasan Alabdali als nationaler Vertreter aus dem Wüstenstaat.

Außerdem ist als zweiter FIA-Vertreter neben Bacquelaine auch Nish Shetty dabei. Gemeinsam mit dem Rennleiter soll das Quartett durchgreifen und dafür sorgen, dass sich Fahrer und Teams der Formel 1 an die Regeln halten.

Bittere Erinnerungen für Hamilton und Ferrari

Insbesondere die Ernennung Shettys als Kommissar dürfte insbesondere bei Ferrari und Lewis Hamilton bittere Erinnerungen hochkochen lassen. Denn Shetty war bereits in China als einer der Stewards dabei. Und mit dem Sprint-Sieg sah es für Hamilton auch erst so aus, als würde das ein gutes Wochenende werden.

Dann jedoch folgte das Hauptrennen, an dessen Ende Hamilton von den Stewards rund um Shetty disqualifiziert wurde. Der Unterboden seines Boliden hatte sich über das Rennen zu sehr abgenutzt, weshalb man den Briten aus der Wertung nahm.

Und nicht nur das: An diesem Tag wurde auch Teamkollege Charles Leclerc disqualifiziert, weil sein Auto beim Wiegen zu leicht war. Ein schwarzer Tag für Ferrari, der sinnbildlich für den schwachen Saisonstart steht. Bleibt für das Traditionsteam der Formel 1 zu hoffen, dass Shetty und Co. dieses Mal keinen Grund für eine Disqualifikation finden.