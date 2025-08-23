Formel 1 schaut genau hin: FIA-Präsident enthüllt Wahl-Hammer!

Im Dezember schaut die gesamte Welt des Motorsports auf die FIA. Dann nämlich wählt der Weltverband seinen nächsten Präsidenten. Verteidigt Mohammed Ben Sulayem seinen Posten oder gewinnt Herausforderer Tim Mayer? Die Entscheidung kann auch auf die Formel 1 große Auswirkungen haben.

Der aktuelle Präsident Ben Sulayem ist keinesfalls unumstritten – schon gar nicht in der Formel 1. Trotzdem will er aber natürlich weiter im Amt bleiben. Knapp vier Monate vor der Wahl konnte er sich jetzt wichtige Unterstützung aus Europa sichern.

Formel 1: Europa-Unterstützung für Ben Sulayem

Zahlreiche Kritik hatte es in jüngerer Vergangenheit an Ben Sulayem gegeben. Seinen Führungsstil hatten zahlreiche hochrangige Funktionäre beklagt und waren gegangen. Die Königsklasse insbesondere wurde Ziel abstruser Regelverschärfungen für Fahrer und deren Benehmen. Und doch hat der ehemalige Rallye-Pilot gute Chancen, als Präsident wiedergewählt zu werden.

Dafür muss er viele der nationalen Motorsportverbände auf seine Seite bringen. Und ausgerechnet in Europa ist ihm das jetzt großflächig gelungen. Wie Ben Sulayem auf Instagram verkündete, kann er sich der Unterstützung der Verbände der Zentral europäischen Zone sicher sein. Dazu zählen Tschechien, Kroatien, Slowenien und Polen.

Hat Mayer eine Chance?

Auch in Regionen außerhalb von Europa wie Afrika oder den arabischen Ländern hat Ben Sulayem die Unterstützung lägst sicher. Was die Frage aufwirft, ob Konkurrent Tim Mayer, der seine Kandidatur in Silverstone offiziell machte, überhaupt wirklich eine Chance hat.

Der Wahlkampf wird jedenfalls noch einige Monate weitergehen und auch die Formel 1 beschäftigen. Insbesondere die Fahrer waren in der Vergangenheit nicht immer auf einer Linie mit dem FIA-Boss. Besonders die Tatsache, dass sie die FIA nicht mehr in Pressekonferenzen kritisieren dürfen oder das (mittlerweile gelockerte) Fluchverbot sorgten für Störgeräusche.