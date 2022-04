In der Formel-1-Saison 2022 gibt es vier neue Fahrerpaarungen. Es geht ein Rookie an den Start und zwei bekannte Gesichter kommen in die Königsklasse zurück. Wir zeigen Dir alle Fahrer der neuen Saison.

Formel 1: FIA mit deutlicher Warnung an die Fahrer – Hamilton hört ganz genau hin

Dass man sich in der Formel 1 lieber an die Regeln halten sollte, zeigte sich in der vergangenen Saison immer wieder. Viele Fahrer und Rennställe wurden für Regelmissachtungen vom Automobil-Verband FIA hart bestraft.

Damit sich die Fahrer in der Formel 1 an die Regeln halten, macht die FIA jetzt im Vorfeld des Australien-GP eine klare Ansage. Besonders Lewis Hamilton sollte in dem Fall ganz genau hinhören.

Formel 1: FIA mit deutlicher Warnung an die Fahrer

In eigentlich fast jeder Sportart ist es verboten, Schmuck zu tragen. Auch in der Formel 1 gibt es diese Regel. „Das Tragen vom Schmuck in Form von Körperpiercings oder Ketten aus Metall ist während des Wettbewerbs verboten. Das muss vor einem Start gegebenenfalls überprüft werden“, lautet die Regel im Wortlaut.

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/Zhou

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

Die Regel gibt es schon lange im Formel-1-Reglement. Dennoch erinnert Renndirektor Niels Wittich in den Evennotizen beim Großen Preis von Australien die Fahrer daran, kein Schmuck während des freien Trainings, des Qualifyings und des Rennens zu tragen.

Formel 1: Schmuck kann zu Verletzungen führen

Aber wieso erinnert die FIA jetzt ausgerechnet im dritten Rennen der Saison auf die Regel? In der Vergangenheit gab es keinen Regelverstoß der Fahrer. Es geht wohl eher darum, die Sinne zu schärfen. Renndirektor Wittich möchte sicherstellen, dass die Piloten sich wirklich an jede Regel halten.

Formel 1: Die FIA erinnert die Fahrer daran, sämtliche Accessoires abzulegen. Lewis Hamilton ist für sein Schmuck wie Ketten und Piercings bekannt. Foto: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | James Gasperotti

Wenn die Formel-1-Stars nicht gerade in ihren Autos sitzen, dann glitzert es im Fahrerlager, wo man nur hinschaut. Vor allem Lewis Hamilton ist für seinen Schmuck wie Ketten und Ringe bekannt. Doch der Schmuck könnte für Gefahr im Cockpit sorgen.

So kann sich der Schmuck irgendwo festhaken und die Fahrer könnten nicht rechtzeitig das Auto verlassen. Bei Unfällen kann Schmuck außerdem zu Verletzungen führen, weshalb auch da noch einmal sensibilisiert wird. (oa)