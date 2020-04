FIA-Boss Jean Todt hat Sebastian Vetel und Co. in der Formel 1 strenge Auflagen vor die Nase gesetzt.

Formel 1: FIA lässt große Bombe platzen! Sebastian Vettel und Co. müssen jetzt…

Die Fans der Formel 1 geraten in Schockstarre!

Der Automobil-Weltverband FIA greift in der Corona-Krise hart durch. Für Rennställe und Fahrer der Formel 1 gelten nun besonders strenge Auflagen. Auch für Sebastian Vettel und Ferrari haben die Vorgaben enorme Auswirkungen.

Formel 1 muss Zwangspause machen

Demnach sind Antriebshersteller gezwungen ihre Werke für 21 Tage zu schließen. Die Produktion und Entwicklung muss ruhen, Tests dürfen weder selbst noch durch Zulieferer ausgeführt werden.

Die FIA will mit dieser Zwangspause dafür sorgen, dass die Kosten der Teams gesenkt werden. Schließlich kämpfen speziell die kleineren Rennställe in der Corona-Krise ums wirtschaftliche Überleben.

Formel 1 in der Corona-Krise

Die ersten Rennen der Saison wurden in der Formel 1 bereits auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach aktuellem Stand würde es im Juni in Kanada losgehen. Doch auch dieses Vorhaben ist längst nicht in Stein gemeißelt.

Die Formel 1 berät permanent, wann und wie die diesjährige Saison veranstaltet werden soll. Denkbar ist ein Beginn im Spätsommer. Dann würde die Saison sich bis in den Januar ziehen.

FIA schreibt Statuten um

Sollte es in dieser Saison weniger als 14 Rennen geben, darf ein Fahrer laut neuer FIA-Statuten nur noch zwei Verbrennungsmotoren, zwei Turbolader, zwei Energiespeicher und Einheitselektronikpakete benutzen. Wenn die Anzahl der Rennen sogar unter elf fällt, sind nur noch ein Energiespeicher und ein Einheitselektronikpaket erlaubt.

Zudem wurde nun auch offiziell verkündet und festgehalten, dass das neue Formel-1-Reglement nicht im Jahr 2021 eingeführt wird, sondern aus Kostengründen erst 2022.

„Diese technischen Änderungen haben bereits die notwendige Einstimmigkeit der teilnehmenden Teams erhalten“, teilte der Weltverband mit: „Weitere Maßnahmen werden 2021 nach Gesprächen mit den Teams folgen, unter anderem die Homologierung der Überlebenszelle (ab 2020) und weiterer Komponenten.“

Corona-Krise in der Sportwelt

Abseits der Formel 1 sind auch alle anderen Sportarten von der Corona-Krise schlimm betroffen. Seit Wochen ruht in der Fußball-Bundesliga der Ball. Die EM wurde bereits auf das kommende Jahr verschoben. (dhe)