Formel 1: FIA hat genug! Jetzt geht es Verstappen, Hamilton und Co. an den Kragen

Es war an den vergangenen Formel-1-Wochenenden ein Mega-Aufreger! Immer wieder war entweder im Qualifying oder im Sprint-Shootout zu sehen, wie einige Piloten den Boxenausgang blockieren.

Gegen einige Formel-1-Piloten wie Max Verstappen und Fernando Alonso gab es dagegen sogar Untersuchungen. Allerdings blieben diese ohne Strafe. Das könnte sich in Zukunft jetzt ändern. Denn die FIA will ab sofort dagegen vorgehen.

Formel 1: FIA hat genug!

Beim Großen Preis von Brasilien wird es solch ein Chaos beim Ausgang der Boxengasse wohl nicht mehr geben. Die FIA hat laut „Motorsport-Total“ den Fahrern klar gemacht, dass ein solches Verhalten wie zuletzt in Mexiko ab sofort untersagt ist. Die Formel-1-Fahrer dürfen nicht mehr in der sogenannten „Fast Lane“ am Boxenausgang anhalten.

Auch interessant: Formel 1: Mega-Wirbel! Droht zum Saisonende eine Grand-Prix-Absage?

Rennleiter Niels Wittich hat in den „Event Notes“, die es vor jedem Rennen gibt, im Punkt 14 deutlich gemacht: „Gemäß Artikel 33.4 des sportlichen Reglements der Formel 1 ist es den Fahrern nicht erlaubt, unnötig langsam zu fahren, was auch das Anhalten eines Autos auf der Überholspur der Boxengasse einschließt. Während des Shootouts und des Qualifyings dürfen die Fahrer eine Lücke zwischen den Boxenausgangslichtern und der SC2-Linie schaffen.“

In Mexiko standen Verstappen, Russell und Alonso vor einer Strafe, doch die Untersuchung blieb ohne Konsequenzen für die Piloten. Die Stewards erklärten das folgendermaßen: „Wir stellen fest, dass an die Fahrer gegensätzliche Anforderungen gestellt werden. Sie müssen die Mindestzeit einhalten, sie müssen versuchen, überschaubare Lücken zu den vorausfahrenden Fahrzeugen zu schaffen. Aber sie müssen auch vermeiden, unnötig an der Boxenausfahrt anzuhalten oder langsam zu fahren.“

Piloten droht Strafe

Doch wer jetzt am Ausgang der Boxengasse anhält und damit die anderen Formel-1-Piloten aufhält, muss mit einer Strafe rechnen. Der Grund für das Anhalten kurz vor dem Ende der Boxengasse ist eine eingeführte maximale Rundenzeit, die die Fahrer im Qualifying oder in den Sprint-Shootouts nicht überschreiten dürfen.

Mehr News für dich:

Ob Verstappen, Lewis Hamilton und Co. sich daran halten werden, wird sich an diesem Wochenende in Brasilien dann zeigen.