Formel 1: FIA kommt einfach nicht zur Ruhe! Es droht das nächste Aus

Es gab schon lange keine Formel-1-Saison, in der vor dem Start schon mächtig Aufregung herrschte. In diesem Jahr ist es tatsächlich der Fall. Bei der FIA beispielsweise wurde ein Knall ausgelöst, als Johnny Herbert von seinen Aufgaben als Steward abgelöst wurde.

Das ist aber noch nicht alles. Vor dem Formel-1-Saisonstart deutet der nächste Steward an, dass er in diesem Jahr womöglich nicht mehr eingesetzt wird. Die FIA kommt einfach nicht zur Ruhe.

Formel 1: Nächster FIA-Knall?

Nach Johnny Herbert wird wohl der nächste Steward in der Formel 1 vor die Tür gesetzt. Mika Salo vermutet nämlich, dass die FIA ihn bald nicht mehr als Rennoffiziellen einladen wird. Der Finne arbeitet nämlich nebenbei noch als Analyst für Viaplay in Skandinavien.

„Ich sage nicht, dass es schon sicher ist, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich weiter als Steward arbeite“, sagte Salo im Gespräch mit der Zeitung „Iltalehti“ sein. Ein weiterer Grund könnten terminliche Probleme sein. „Ich habe nicht die Zeit. Andere Dinge haben sich mit dem Kalender überschnitten. Außerdem gibt es kleine Interessenkonflikte, wenn man eine andere Arbeit im gleichen Sport macht“, sagte der Finne weiter.

Schon mit Herber sorgte ein Analyst im Fahrerlager für Aufregung. Er übte ebenfalls viel Kritik – vor allem an Max Verstappen. Salo betont, dass es bei ihm etwas anders ist, als bei Herbert. „Er hat Max Verstappen und einige andere Fahrer offen kritisiert, so dass die FIA der Meinung war, er sei kein unparteiischer Steward“, so Salo.

„Mache das lieber nicht“

Mit der Rolle von Herbert als Experte und Steward waren viele Formel-1-Teams nicht einverstanden. Salo will das vermeiden: „Ich mache es lieber nicht gleichzeitig, als dass ich das Risiko eingehe, dass jemand böse auf mich wird.“

Der zweite prominente Steward wird also die Motorsport-Königsklasse womöglich schon bald verlassen. Langsam aber sicher gehen der FIA die Rennoffiziellen aus. Ob Salo tatsächlich in der bald startenden Saison nicht zum Einsatz kommen wird, wird sich zeigen.