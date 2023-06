Formel 1: Fans völlig von den Socken – DAS gab es lange nicht

Auf den ersten Blick sah der Kanada-GP aus wie immer. An der Spitze drehte Max Verstappen einsam seine Runden, fuhr den sechsten Sieg im achten Rennen der Formel-1-Saison ein. Dahinter gab es allerdings jede Menge Action zu bestaunen.

Mittendrin waren auch die beiden Ferraris. Und prompt sah es so aus, als würde die Strategie-Abteilung mal wieder einen riesigen Fehler begehen. Doch alle Formel-1-Fans, die das glaubten, wurden ausnahmsweise eines besseren belehrt.

Formel 1: Ferrari trifft mutige Entscheidung

Noch am Samstag sah die Scuderia mal wieder nach einem Pannen-Team aus. Charles Leclerc hatte es nicht ins Q3 geschafft und Carlos Sainz erhielt nachträglich eine Strafe, weshalb er nur von Platz elf startete.

Dann kam nach einem Unfall von George Russell das Safety-Car raus. Beinahe alle Fahrer nutzten die Möglichkeit für einen schnellen Boxenstopp. Nur Ferrari wollte mal wieder etwas anders machen. Leclerc und Sainz blieben draußen, belegten dadurch die Plätze vier und fünf. Dennoch sorgte sich die Formel 1-Gemeinde. Alles sah danach aus, als habe sich die Scuderia wieder selbst geschadet.

Strategie geht auf

Damit legte das Team aus Maranello früh die Karten auf den Tisch. Während die meisten Teams auf zwei Stopps setzten, sollte der reifenfressende Ferrari mit einem Halt durchkommen. Und siehe da: Der Plan ging auf. Sowohl Leclerc als auch Sainz konnten die Mediums lange kontrollieren.

Sie hielten so lange durch, bis auch der Rest des Feldes wieder in die Box musste. Dadurch sprang eine Gesamtplatzierung für Ferrari heraus, die man nach dem Samstag nicht für möglich gehalten hatte.

Formel 1: Fans völlig baff

Ein Anblick, der viele Fans überraschte, hatten sie sich doch schon wieder auf eine Lästerattacke vorbereitet. So mussten sie beispielsweise auf Twitter allerdings zugeben: „Das war mal echt ne gute Strategie von Ferrari.“

Andere Zuschauer waren sogar noch ekstatischer. „Ferrari mit guter Strategie – was ist das für ein Tag?“, schrieb einer. „Mit einer guten Strategie das bestmögliche Resultat rausgeholt – das ist nicht mehr mein Ferrari!“, hieß es zudem. Ein Wochenende, das der Traditions-Rennstall der Formel 1 also mal in guter Erinnerung behält.