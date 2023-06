Formel 1: Ferrari-Star Leclerc sorgt mit Wechsel-Ansage für Hammer – „Würde es gerne tun“

Während Ferrari in der Formel 1 einmal mehr enttäuscht, gab es dafür in einer anderen Rennserie einen Riesenerfolg. In der 100. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans konnte die Scuderia triumphieren.

In der Ferrari-Box war auch Formel-1-Pilot Charles Leclerc anwesend. Der Monegasse sprach dabei auch über seine Zukunft und ließ mit seinen Aussagen viele Fans aufhorchen. Bahnt sich ein Hammer-Wechsel an?

Formel 1: Leclerc sorgt mit Wechsel-Ansage für Hammer

In der Formel 1 fährt Ferrari der Konkurrenz nur hinterher. Klar sind Max Verstappen und Red Bull in dieser Saison nicht einzuholen, aber die Scuderia muss sich nun sogar Aston Martin und Mercedes geschlagen geben. Für Charles Leclerc, der vom WM-Titel träumt, ist das ein heftiger Nackenschlag. Da ist es dann kein Wunder, dass über seine Zukunft spekuliert wird. So gab es viele Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Mercedes, wo er Lewis Hamilton ersetzen soll.

Auch interessant: Formel 1: Alonso in großer Sorge – jetzt droht der Sturz vom Podium

Als der Monegasse dann am vergangenen Wochenende beim 24 Stunden von Le Mans war, wurde ihm dem fünfmaligen Grand-Prix-Sieger die Frage gestellt, ob er denn auch mal Platz in einem Hypercar nehmen und die Straßen von Le Mans unsicher machen wollen würde. „Ich meine, warum nicht? Ich würde es gerne tun, es ist ein unglaubliches Ereignis. Sicherlich möchte ich eines Tages in meinem Leben diesen Punkt abhaken, aber wann wird das sein? Ich weiß es nicht“, sagte Leclerc gegenüber „Eurosport“.

Doch ist eine Teilnahme am Langstrecken-Event und gleichzeitig als F1-Pilot machbar? Nico Hülkenberg zeigte, dass es möglich ist. 2015 trat der Deutsche in Le Mans an, obwohl er bei Force India noch in der Motorsport-Königsklasse fuhr. Die Terminkalender der beiden Rennserien kreuzten sich nicht, weshalb es für Hülkenberg machbar war. Mit Porsche konnte er dabei gleich auf Anhieb in der LMP1-Klasse triumphieren.

Leclerc bald in der WEC?

Gut möglich, dass sich auch Leclerc solch ein Szenario überlegt. Dafür will er aber erstmal in der Motorsport-Königsklasse überzeugen. Wann dann tatsächlich der Hammer-Wechsel in die Langstrecken-Weltmeisterschaft folgt, bleibt abzuwarten. Mit seinen 25 Jahren erhofft sich Leclerc weiterhin den Formel-1-Titel. Auch hier wird es spannend zu sehen sein, ob der Pilot es mit Ferrari schaffen wird. Sowohl Leclerc als auch sein Teamkollege Carlos Sainz stehen noch bis Ende 2024 bei Ferrari unter Vertrag.

Mehr News für dich:

Für Aufregung sorgt auch Leclercs guter Freund und der aktuelle Weltmeister Max Verstappen. Ein Insider erklärte nun, dass der Niederländer womöglich seine Karriere beenden könnte.