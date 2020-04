In der Formel 1 steht Sebastian Vettel bei Ferrari mit dem Rücken zur Wand.

Formel 1: Ferrari setzt Vettel massiv unter Druck – SO kann er sich einen neuen Vertrag abschminken

Wann die Formel 1 in ihre neue Saison startet, ist noch völlig offen. Klar dagegen ist: Stand jetzt ist es die letzte Saison von Sebastian Vettel bei Ferrari.

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft Ende des Jahres aus – und weil Sebastian Vettel in fünf Jahren bei der Scuderia in der Formel 1 nie vollends überzeugt hat, ist ein Abschied durchaus denkbar. Jetzt hat der Ferrari-Teamchef klipp und klar die Bedingung genannt, die für ein neues Vertragsangebot erfüllt werden muss.

Formel 1: Ferrari setzt Sebastian Vettel unter Druck

Die Frage, ob Vettel einen neuen Vertrag bekommt, genießt bei Mattia Binotto eine hohe Priorität. Es sei „wichtig“, das schnell zu klären, sagte der Italiener im Interview mit „Formula1.com“ und setzt Vettel anschließend massiv unter Druck.

Sebastian Vettel und Ferrari erleben in der Formel 1 schwere Zeiten. Foto: imago/HochZwei

„Er weiß, dass er Leistung liefern muss“, sagt Binotto. „Es ist eine Schlüsselphase in seiner Karriere, denn er weiß, dass für seine Vertragsverlängerung entscheidend ist, wie er sich in den ersten Rennen schlägt. Er hat es selbst in der Hand.“

Heißt: Die ersten Rennen der neuen Saison entscheiden darüber, ob Sebastian Vettel bei Ferrari eine Zukunft hat.

---------------------

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Gehversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf bisher jedoch verwehrt.

---------------------

Immerhin: Obwohl der Weg zum schließlich verschobenen Saisonstart durch Degradierung, Krankheit und verpatzte Tests alles andere als glücklich verlief, sieht der Ferrari-Teamchef den Heppenheimer „gut in Form“ und „fokussiert“.