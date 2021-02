Formel 1: Nach Vettel-Rauswurf – Ferrari geht wieder volles Risiko

Ferrari will mit einer gravierenden Änderung zurück an die Formel 1-Spitze.

Seit 2008 stand Ferrari in der Formel 1 nicht mehr ganz oben: Die Scuderia läuft ihren Erfolgen früherer Tage hinterher, die Mercedes-Dominanz ist erschreckend.

Nach der Trennung von Sebastian Vettel geht Ferrari wohl den nächsten drastischen Schritt. Mit vollem Risiko will Ferrari zurück in die Spitze der Formel 1.

Formel 1: Ferrari plant Motor-Revolution und geht dabei volles Risiko

2008 gewann Ferrari zuletzt die Konstrukteurs-WM in der Formel 1, den letzten Fahrer-Titel holte Kimi Räikkönen für Scuderia im Jahr 2007. Danach folgte die Red-Bull-Ära mit vier WM-Titeln von Sebastian Vettel und seit 2013 gibt es in der Formel 1 nur einen Sieger: Mercedes.

Diese Dominanz will die Scuderia Ferrari endlich durchbrechen. Den ersten Schritt ging Ferrari bereits 2020 mit der Trennung von Sebastian Vettel. Carlos Sainz hat das Cockpit von Vettel übernommen und soll mit Charles Leclerc das Horror-Jahr vergessen machen.

Für 2021 hat Ferrari noch tiefe Ziele formuliert. Man geht bei den Italienern nicht davon aus, dass man in dieser Saison Mercedes vom Thron stoßen kann.

So will Ferrari den Motor umbauen

Medienberichten zufolge soll es 2022 dann aber eine große Motor-Revolution bei Ferrari geben. Offenbar arbeitet Ferrari jetzt schon an einem neuen Konzept. Konkret heißt es, dass die Turbine und der Kompressor des Turbos getrennt werden sollen. Die Turbine soll in der Airbox verbaut werden, um Platz am Heck zu sparen.

Dabei verfolgt Ferrari das Ziel den F1-Boliden so aerodynamischer zu gestalten und den Luftwiderstand zu verringern – aktuell eines der größten Probleme bei Ferrari.

Formel 1: Das Risiko hinter der Ferrari-Revolution

Das klingt in der Theorie zwar hervorragend, birgt aber ein großes Risiko. 2022 werden die Motoren aller Voraussicht eingefroren. Bedeutet: Greift Ferrari mit der Motor-Revolution ins Klo, gibt es kein Zurück mehr. Ein Fehler könnte also weitreichende Folgen haben.

Trotzdem heißt es in Medienberichten, dass die Scuderia Ferrari sich zu diesem Schritt entschlossen habe. Die Italiener wollen wieder als Innovator auftreten und so die Dominanz von Mercedes beenden. (fs)