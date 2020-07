Formel 1: Ferrari-Teamchef Mattia Binotto kündigt Konsequenzen an.

Formel 1: Ferrari am Abgrund – Binotto kündigt Konsequenzen an

Die ersten drei Rennen in der Formel 1 waren ein Offenbarungseid für die Scuderia Ferrari.

Der Ferrari ist in dieser Formel 1-Saison nicht konkurrenzfähig. Teamchef Mattia Binotto kündigte nun Konsequenzen an.

Formel 1: Ferrari-Chef kündigt Konsequenzen an – „Wir müssen unverzüglich reagieren“

Ein glücklicher Podestplatz von Charles Leclerc beim Auftaktrennen in Spielberg und ein sechster Platz von Sebastian Vettel sind viel zu wenig für die Ansprüche des Traditionsrennstalls. Der Ferrari ist kein Siegerauto mehr, sondern eine Gurke.

Auch wenn unklar ist, ob damals alles mit rechten Dingen zuging, konnte der Ferrari im vergangenen Jahr immerhin bei der Motor-Power mithalten. Mittlerweile sind nicht nur Mercedes und Red Bull einen Schritt voraus, sondern auch McLaren und Racing Point sind schneller als Ferrari.

Ferrari steckt in einer tiefen Krise. Foto: imago images/HochZwei

Wenn der einstig unbesiegbare Scuderia Ferrari nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will, muss sich schleunigst etwas ändern. Teamchef Mattia Binotto erklärte: „Es könnte notwendig sein, unsere Organisation zu überprüfen, um unsere Arbeitsmethoden dort zu verbessern und zu stärken, wo der Bedarf am größten ist“, sagte der 50-Jährige auf der Ferrari-Homepage. Allerdings müsse man zunächst „als Team die Dynamik verstehen, die zu dieser Situation geführt hat.“

Das ist Mattia Binotto

Geboren am 3. November 1969 in Lausanne

Abschluss in Maschinenbau und Fahrzeugtechnik

Seit 1995 als Motor-Ingenieur bei Ferrari

Arbeitete sich hoch und wurde 2007 zum Chefingenieur ernannt

Nach weiteren Beförderungen wurde er 2016 Technischer Direktor

2019 wurde er Nachfolger von Teamchef Maurizio Arrivabene

„Das gesamte Autoprojekt muss überarbeitet werden“

Binotto stellte ernüchtert fest, dass sie „in einer schlechteren Verfassung“ seien, als sie erwartet hätten.“ Deshalb kündigte er nun an: „Wir müssen unverzüglich reagieren.“

Sein Plan: „Das gesamte Autoprojekt muss überarbeitet werden, wobei die derzeit durch das Reglement auferlegten Grenzen berücksichtigt werden müssen.“ Er sei sich „sehr wohl bewusst, dass es in der Formel 1 keinen Zauberstab gibt, aber wir müssen einen Gang höher schalten, um die Dinge kurz- und langfristig zu wenden.“

Rollen bei Ferrari Köpfe?

Binotto stand zuletzt selber stark im Kreuzfeuer der Kritik – auch über eine vorzeitige Entlassung ist schon spekuliert worden. Der 50-Jährige selber hält aber nichts von voreiligen Personalentscheidungen. „Durch Entlassungen von Mitarbeitern macht man ein Auto nicht schneller“, sagte er.

Das Vertrauen in die Menschen sei weiterhin da. „Wir haben einen langen Prozess begonnen, der zu einem weiteren Siegeszyklus führen sollte. Es wird eine Weile dauern, aber das ganze Unternehmen versteht und unterstützt diese Vision“, erklärte er.

Ex-Präsident in großer Sorge

Große Sorgen um die Zukunft von Ferrari macht sich auch der ehemalige Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo. „Das Ferrari-Management muss sofort mutige Beschlüsse ergreifen", sagte der 72-Jährige gegenüber „RadioRai“. Mehr zu seinen Aussagen hier >>>