Formel 1: Sebastian Vettel unter Schock – jetzt droht ihm sogar die Disqualifikation!

Die schlechten Nachrichten nehmen kein Ende! Für Sebastian Vettel und Ferrari folgt in der Formel 1 derzeit eine Hiobsbotschaft auf die andere. Jetzt könnte es den Rennstall und seinen Piloten besonders hart erwischen.

Denn die als „Ferrari-Gate“ bezeichnete Affäre um einen möglicherweise illegalen Motor im letzten Jahr nimmt vor der neuen Saison in der Formel 1 noch einmal mächtig Fahrt auf. Sieben Rennställe erheben schweren Vorwürfe gegen die Scuderia und den Weltverband FIA.

Formel 1: Werden Ferrari und Sebastian Vettel disqualifiziert

Grund des Ärgers ist dabei nicht nur der Motor, sondern auch die anschließende FIA-Untersuchung wegen des Betrugsverdachts. Der Verband hatte, weil das Vergehen nicht einwandfrei nachweisbar war, einen Vergleich mit Ferrari vereinbart – dies aber im Geheimen getan und die Strafe bis heute nicht bekannt gegeben.

Formel 1: Eklat um einen möglichen Ferrari-Betrug in der letzten Saison könnte Sebastian Vettel tief treffen. Foto: imago images/ZUMA Press

Weil FIA-Präsident Jean Todt langjähriger Ferrari-Teamchef war und sein Sohn Nicolas der Manager von Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist, werden nun sogar Schiebungs-Vorwürfe gegen den Motorsport-Weltverband laut.

Rennställe fordern Antworten, Teamchefs attackieren FIA scharf

In einem geheimen Brief fordern die Rennställe die FIA laut „BBC“ zu einer Stellungnahme auf, löchern FIA-Präsident Jean Todt und Formel-1-Boss Chase Carey mit Fragen und nennen sogar eine Deadline für die geforderten Antworten.

Darüber hinaus attackieren hochrangige (Ex-)Verantwortliche die FIA öffentlich mit scharfen Worten:

Toto Wolff (Mercedes Sportchef): „Die ganze Sache ist eine Riesensauerei. Es ist nicht in Ordnung, was Ferrari gemacht hat, aber noch weniger, wie die FIA das behandelt. Alle anderen Teams sind aufgebracht.“

Helmut Marko (Red Bull Teamchef): „Die FIA droht einen Sport in Verruf zu bringen, in den wir dreistellige Millionensummen im Jahr investieren. Das kann man sich jetzt nicht mehr bieten lassen.“

Bernie Ecclestone (Ex-FIA-Präsident): „Die Teams müssen die FIA verklagen. Es geht hier um Millionen, die ihnen meiner Meinung nach zustehen.“

Sebastian Vettel und Ferrari kämpfen in der Formel 1 mit dem nächsten dicken Problem. Foto: imago images / HochZwei

Doch bei Millionen-Klagen könnte es nicht bleiben. Viele Rennställe sind für eine nachträgliche Disqualifikation von Ferrari für die komplette Saison 2019. Die Vizeweltmeisterschaft in der Konstrukteurs-Wertung sowie alle Fahrer-Ergebnisse von Sebastian Vettel und Charles Leclerc könnten annulliert werden.

Es wäre ein weiterer Höhepunkt des Scuderia-Desasters der letzten Monate. Für die Saison 2020 in der Formel 1 rechnet sich Teamchef Mattia Binotto zunächst sowieso nicht viel aus: „Ich bin nicht ansatzweise so zuversichtlich wie vor der letzten Saison. Wir machen uns große Sorgen. Denn die anderen sind deutlich schneller als wir. Und wir sind nicht so schnell wie wir es gerne wären.“

Binottos einzige Hoffnung: „Die Saison dauert sehr lange. Es sind 22 Rennen. Da haben wir viel Zeit, um uns wieder ranzukämpfen.“ Die vorerst letzte Saison von Sebastian Vettel bei Ferrari (Vertrag läuft aus) könnte nicht schlechter starten.

Wann beginnt die Saison?

Die Frage, die Fans der Formel 1 zudem gerade beschäftigt: Wann beginnt die diesjährige Saison? Eigentlich hätte es am 15. März in Australien losgehen sollen. Doch wegen des Coronavirus fallen die ersten vier Rennen in Australien, Vietnam, Bahrain und China vorerst aus. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Saisonstart wäre nach jetzigem Stand der 3. Mai, wenn die Königsklasse zu Gast in den Niederlanden ist.

Ferrari mit technischen Problemen

Schon wie im Vorjahr hatte Ferrari auch zu Beginn dieses Jahres massive technische Probleme. Bei den ersten Tests in Barcelona fuhr Ferrari der Konkurrenz meilenweit hinterher, bei Vettel gab's sogar einen Motorschaden.

Ferrari seit Jahren enttäuschend

Seit Jahren fährt die Scuderia der Konkurrenz meilenweit hinterher. In der vergangenen Saison musste Sebastian Vettel und Charles Leclerc zusehen, wie Mercedes von einem Sieg zum nächsten fuhr. Den letzten WM-Titel holte Ferrari im Jahr 2008 mit Kimi Räikkönen.

Ferrari-Werke schließen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus sind die Ferrari-Werke in Italien geschlossen worden. Damit ist eine Arbeit am Auto vorerst nicht mehr möglich.

Dies bedeutet in der WM einen klaren Nachteil für die Scuderia Ferrari. Die Maßnahme gilt bis zum 27. März.

Brawn mit irrem Vorschlag

Um der Verschiebung des Saisonstarts durch den Coronavirus entgegen zu wirken, will F1-Boss Ross Brawn die Sommerpause im August streichen.

Außerdem schlägt er sogenannte "Triple Header" vor, bei dem drei Rennen in drei Wochen stattfinden sollen.

Verträge laufen aus

Sollte die Corona-Krise noch länger andauern, könnte auf die Formel 1 ein Vertragsproblem zukommen. Am 31. Dezember laufen die Verträge vieler Fahrer aus – darunter der von Lewis Hamitlon und auch Sebastian Vettel. Ist die Saison bis dahin nicht beendet, wären die Fahrer im Prinzip nicht mehr berechtigt, in ihren Boliden zu steigen.

So oder so werden sich die Rennställe zeitnah mit ihren Piloten für Verhandlungen zusammensetzen. Ein Ferrari-Aus für Sebastian Vettel ist dabei kein undenkbares Szenario. Wilde Gerüchte, sogar über einen spektakulären Wechsel zu Konkurrent Mercedes, gibt es schon jetzt. Befeuert wurden sie ausgerechnet von Vettel selbst. Hier mehr erfahren >>

Vettel zerschlägt Gerücht um Karriere-Ende

Hartnäckig hielt sich das Gerücht, Vettel könnte bei einem Ferrari-Aus seine Karriere in der Formel 1 sogar ganz beenden. Das schloss der 32-Jährige kürzlich aber kategorisch aus: „Ich habe nicht vor, in absehbarer Zeit zurückzutreten, mir macht das Rennfahren sehr viel Spaß.“