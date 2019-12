Formel 1: Ferrari-Beben! Vettel bei der Scuderia degradiert – steigt er jetzt aus?

Sebastian Vettel steht in der Formel 1 vor dem Aus bei Ferrari.

Großes Beben in der Formel 1! Sebastian Vettel wurde bei Ferrari degradiert. Sie ist für viele Fans der Königsklasse der nächste Beweis, dass der 32-Jährige spätestens am Ende der nächsten Saison die Scuderia verlässt.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto kündigte nun an, dass die Scuderia ohne Nummer-1-Fahrer in die kommende Saison der Formel 1 geht. „Wenn wir in Australien starten, können unsere beiden Piloten frei fahren. Es wird keine Nummer 1 geben.“

Formel 1: Vettel bei Ferrari vor Aus?

Heißt: Sebastian Vettel und Charles Leclerc haben bei Ferrari den gleichen Rang. Das war bis zuletzt noch deutlich anders. Vettel war stets der eindeutige Star bei den „Roten“.

Doch die vergangene Saison wirbelte die Rangordnung bei Ferrari durcheinander. Leclerc stellte immer wieder unter Beweis, dass er das vielleicht größte Talent im Formel-1-Zirkus ist. Der Franzose lag am Ende in der Fahrerwertung sogar vor Vettel.

Dass Ferrari voll auf Leclerc setzt, machte die Scuderia zudem am Montag öffentlich, als das Team die Vertragsverlängerung von Leclerc bis 2024 bekanntgab.

Dass auch Vettel noch lange bei Ferrari bleibt, wird derweil immer unwahrscheinlicher. Der Vertrag des viermaligen Formel-1-Weltmeisters läuft am Ende der kommenden Saison aus.

Hamilton für Vettel zu Scuderia?

Zuletzt waren immer wieder Gerüchte kursiert, wonach Ferrari sich anschließend von Vettel trennen wolle. Besonders brisant waren Gerüchte, wonach Lewis Hamilton dann zur Scuderia kommen soll. Erste Gespräche zwischen Hamilton und Ferrari hat es bereits gegeben. Der Vertrag des Briten bei Mercedes läuft ebenfalls Ende 2020 aus. Somit würde einem Wechsel zu Ferrari vorerst nichts im Wege stehen. Doch zunächst will Hamilton mit dem Rekord von Michael Schumacher von sieben WM-Titeln gleichziehen. Bei Ferrari könnte der Brite anschließend seinen eigenen Rekord aufstellen. (dhe)