Teamchef verkündet es: Ferrari hat in der Formel 1 schon aufgegeben

Es ist eine schwierige Formel-1-Saison für Ferrari um Superstar Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Vorne mitfahren? Für das Traditionsteam ist das überhaupt nicht mehr möglich. Da sind die anderen Teams deutlich besser unterwegs.

Dass es in diesem Formel-1-Jahr noch einen Sieg geben wird, ist bei Ferrari eher zu bezweifeln. Im Gegenteil sogar: Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hat zugegeben, dass sich die Scuderia schon auf 2026 konzentriert und die aktuell laufende Saison schon aufgegeben hat.

Ferrari in der Formel 1: Kampf um Platz zwei

Trotz der enttäuschenden Saison steht Ferrari aktuell auf Platz zwei der Konstrukteurswertung. Zwar konnte die Scuderia in der Formel 1 noch kein Rennen gewinnen, doch Frederic Vasseur glaubt an gute Ergebnisse auf bestimmten Strecken.

Auch interessant: Norris-Drama in der Formel 1: Selbst Verstappen lacht McLaren aus

„Wir sind historisch gesehen immer in Baku in guter Form,“ erklärte der Teamchef. Dort plant Ferrari, wertvolle Punkte zu sammeln und seine Position zu festigen.

McLaren dominiert in der Formel 1 klar und fährt „auf einem anderen Planeten“, wie Vasseur einräumt. Ferrari hat das Ziel, Vizeweltmeister zu werden und dafür gegen Oracle Red Bull Racing sowie Mercedes-AMG Petronas F1 anzutreten. Auch ein Rennsieg bleibt ein wichtiges Teilziel für das Team von Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Fokus auf 2026

Vasseur macht deutlich, dass beide Meisterschaften bereits zugunsten von McLaren entschieden sind. „Wir sind daher schon seit langem auf 2026 fokussiert,“ sagte er. Zum einen bedeutet es, dass die Scuderia diese Saison schon aufgegeben hat, und zum anderen laufen die Planungen also auf Hochtouren.

Doch der französische Teamchef betont auch, dass die langfristige Planung nicht nur für Ferrari gilt. Auch die anderen Konkurrenten wie McLaren, Red Bull und Mercedes fokussieren sich schon auf 2026. Schließlich gibt es im kommenden Jahr ein neues Motoren-Reglement.

Mehr Nachrichten für dich:

Für die ganzen Rennställe bedeutet es, dass fast alle wieder bei null beginnen werden. Wird das dann auch die Chance für Ferrari sein, in der Königsklasse endlich wieder erfolgreicher zu werden?