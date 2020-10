Formel 1: Irre Ferrari-Panne! DIESEN Funkspruch hätte Leclerc niemals hören dürfen

Für Ferrari ist die aktuelle Saison der Formel 1 weiterhin eine zum Vergessen. Es folgt Niederlage auf Niederlage und die Fans haben mittlerweile das Gefühl, dass sich der Rennstall an fast jedem Rennwochenende eine Panne leistet.

Diesmal war Charles Leclerc von einer solchen Panne betroffen. Es ging um den Boxenfunk.

Formel 1: Diesen Funkspruch hätte Leclerc nicht hören dürfen

Denn statt wie üblich mit seinem Team zu kommunizieren, hatte der Monegasse beim Qualifying vor dem Großen Preis von Portugal plötzlich eine andere bekannte Stimme auf seinem Ohr. Verwirrt funkte Leclerc daraufhin: „Was ist los? Was ist los? Ich habe Hamilton über Funk gehört!“

Foto: imago images/Motorsport Images

Die ungewöhnliche Funk-Verbindung kann weder im Interesse der Scuderia Ferrari gelegen haben, noch wird Mercedes die Panne mit allzu großer Freude zur Kenntnis genommen haben.

Dennoch verfällt man beim Hamilton-Rennstall wohl nicht in Panik. Auf die Dominanz der Silberpfeile wirken sich Pannen des gegnerischen Teams schließlich nicht aus. Auch beim Qualifying in Portugal stellte Mercedes wieder sein Können unter Beweis. Hamilton sicherte sich die Pole Position für das Rennen am Sonntagnachmittag (14.10 Uhr, DER WESTEN berichtet live >>>). Valtteri Botta, ebenfalls Mercedes, folgt auf Rang 2.

Leclerc startet immerhin aus der zweiten Reihe: P4 ist für Ferrari ein guter Erfolg. Unterdessen kam Sebastian Vettel wieder einmal nicht über das Q2 hinaus, startet am Sonntag von Rang 15. (the)