Formel 1: Ferrari-Hammer! Nach Carlos Sainz – zweiter Pilot vor Abgang

In der Formel 1 dreht sich das Fahrer-Karussell wie wild. Jetzt soll die nächste Entscheidung gefallen sein. Und erneut betrifft sie Ferrari.

Carlos Sainz weicht für Lewis Hamilton. Nun steht ein zweiter Ferrari-Pilot vor dem Abflug. Nach seinem Sensations-Debüt winkt Oliver Bearman ein Stamm-Cockpit in der Formel 1 – bei Haas.

Formel 1: Nächster Ferrari-Wechsel steht bevor

Er bewies eindrucksvoll, dass er in der Königsklasse bestehen kann. Im zweiten Rennen der Saison wurde Oliver Bearman ins eiskalte Wasser geworfen – und fuhr ein Traum-Debüt. Als Carlos Sainz in Saudi Arabien wegen einer Blinddarm-Entzündung ausfiel, setzte Ferrari den Youngster ins Auto. Ein Training hatte er als Vorbereitung, dann ging es im Qualifying sofort zur Sache. Einen Tag zuvor holte er noch die Pole in der Formel 2, nun fuhr er in der F1 einen mehr als respektablen elften Platz heraus.

Im Rennen glänzte er ebenfalls, schnappte sich noch vier Fahrer und wurde sensationeller Siebter. Allen wurde schlagartig klar: Dieser Bursche ist ein Supertalent. Jetzt folgt offenbar die Belohnung. Oliver Bearman steht wohl unmittelbar vor dem endgültigen Durchbruch – einem Stammplatz in der Formel 1. Übereinstimmend berichten englische Medien, dass die Entscheidung bereits gefallen ist: Der 19-Jährige wird Nico Hülkenberg (geht zu Sauber) im Haas ersetzen.

Da die „Silly Season“ dieses Jahr ganzjährig ist, könnte sogar eine zeitnahe Verkündung folgen. Unklar dürfte jedoch noch eine Weile bleiben, wer „Ollies“ Teamkollege wird. Auch Kevin Magnussen könnte sich verabschieden, Esteban Ocon (bei Alpine keine Zukunft) wird als Nachfolger des Dänen gehandelt. Ob Bearman im Haas genauso überraschen kann wie im Ferrari? Das Auto ist bekanntlich eins der langsamsten im Feld.