Formel 1: Großangriff von Ferrari! Scuderia will reihenweise Red-Bull-Mitarbeiter abwerben

Seit drei Jahren ist Red Bull das Nonplusultra in der Formel 1. Der Brauserennstall dominiert nach Belieben, die Konkurrenz beißt sich die Zähne aus. Jetzt plant Ferrari aber offenbar einen Großangriff, will Red-Bull-Mitarbeiter abwerben.

In der Formel 1 könnte ein ungeahntes Personal-Beben bevorstehen. Die Scuderia Ferrari soll laut einem italienischen Medienbericht gleich mehrere wichtige Personen von Red Bull im Visier haben.

Formel 1: Ferrari will laut Bericht bei Red Bull wildern

Seit über 15 Jahren wartet die Scuderia Ferrari nun schon auf einen WM-Titel in der Formel 1. Der stolze italienische Rennstall gewann 2007 mit Kimi Raikkönen zuletzt die Weltmeisterschaft, feierte 2008 ihren letzten Konstrukteurstitel. Seit dem dominieren Red Bull und Mercedes das Geschehen in der Königsklasse des Motorsports.

+++ Formel 1: Sainz vor Rückkehr? Entscheidung steht bevor +++

Jetzt will Ferrari die Dominanz aber offenbar mit aller Macht durchbrechen und plant dafür einen Großangriff. Die „Gazetta dello sport“ berichtet jetzt, dass die Scuderia es auf mehrere Mitarbeiter von Red Bull abgesehen hat, nennt dabei eine ganze Reihe an Namen.

Mehrere Red-Bull-Mitarbeiter im Visier

Angeführt wird die Liste von Pierre Wache, dem Technischen Direktor von Red Bull. Er gilt als die rechte Hand von Superhirn Adrian Newey und ist schon länger im Visier der Scuderia Ferrari. Neben ihm soll Ferrari aber noch vier weitere Mitarbeiter von Red Bull nach Maranello lotsen wollen: Enrico Balbo, Leiter der Aerodynamik, David Morgan (On-Track-Aerodynamikentwickler), Ben Waterhouse (Head of Performance) und Alessandro Germani (Teamleiter der Aerodynamik-Entwicklung).

Red Bull ist der Konkurrenz gerade in Sachen Aerodynamik weit voraus. Es ist also kein Wunder, dass Ferrari an den besten Leuten der Formel 1 dran ist, um seine eigenen Probleme in den Griff zu bekommen.

Ferrari könnte bei seinem Großangriff von der angespannten Situation bei Red Bull profitieren. Seit Anfang Februar gibt es großen Unruhen beim Brauserennstall – ausgelöst wurden diese von Ermittlungen gegen Teamchef Christian Horner wegen „unangemessenem Verhalten“ gegenüber einer Mitarbeiterin.

Ob Ferrari aber tatsächlich die genannten Personen von Red Bull loseisen kann, wird sich erst noch zeigen. Es wäre jedenfalls ein echtes Personal-Beben, dass die Formel 1 erschüttern würde.