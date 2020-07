Formel 1: Ferrari-Blamage – Jetzt ist klar, dass...

Das erste Qualifying der Formel 1 2020 ist Geschichte.

Für Ferrari war der Auftakt der Formel 1 ein Offenbarungseid.

Formel 1: Ferrari blamiert sich im Qualifying

Nach der langen Corona-Pause ist die Formel 1 mit dem Großen Preis von Österreich in die neue Saison gestartet. Das Qualifying in Spielberg gab die ersten Aufschlüsse über die neuen Machtverhältnisse.

An den ersten Trainingstagen hatte es sich bereits herauskristallisiert. Mercedes war die Nummer eins und bleibt die Nummer eins. Lewis Hamilton und sein Teamkollege Valtteri Bottas dominieren die Formel 1 nach Belieben.

Wie erwartet starten die Silberpfeile in ihrem neuen schwarzen Outfit aus der ersten Startreihe. Bottas gewann etwas überraschend das teaminterne Duell gegen Hamilton. Platz drei geht an Max Verstappen. Die größte Überraschung lieferte Lando Norris. Der McLaren-Pilot sicherte sich mit einer starken Leistung einen Platz in der zweiten Startreihe. Dahinter starten Alex Albon (Red Bull) und Sergio Perez (Racing Point) von fünf und sechs.

Das Ergebnis des Qualifyings

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.02.939

2. Lewis Hamilton (Mercedes) + 0.012

3. Max Verstappen (Red Bull) + 0.538

4. Lando Norris (McLaren) + 0.687

5. Alexander Albon (Red Bull) + 0.929

6. Sergio Perez (Racing Point) + 0.929

7. Charles Leclerc (Ferrari) + 0.984

8. Carlos Sainz (McLaren) + 1.032

9. Lance Stroll (Racing Point) + 1.090

10. Daniel Ricciardo (Renault) + 1.300

11. Sebastian Vettel(Ferrari) – Aus in Q2

Ferrari mit großen Rückstand

Bis man den ersten Ferrari in der Startliste findet, muss man etwas suchen. Für Charles Leclerc reichte es nur zu Rang sieben. Noch schlimmer erwischte es Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister schaffte es erst gar nicht in die dritte Quali-Runde. Er startet morgen von Rang elf.

Damit ist schon früh in der Saison klar, dass Ferrari mit den Top-Teams Mercedes und Red Bull nicht mithalten kann. Es ist sogar noch dramatischer. Ferrari hat in der langen Pause sogar seinen Vorteil gegenüber den Rennställen aus der zweiten Reihe verloren.

Auch Charles Leclerc ist weit zurück. Foto: imago images/Insidefoto

Renninfo:

Rennen: Sonntag, 5. Juli, 15.10 Uhr

Strecke: Red Bull Ring (Spielberg)

Vettel vom Ergebnis überrascht

Beide Autos von Racing Point und McLaren landeten vor Sebastian Vettel. Auch Daniel Ricciardo im Renault war schneller als der Deutsche. Vom Podium ist die Scuderia Ferrari weiter weg denn je.

Sebastian Vettel war überrascht. Bei „Sky“ sagte er: „Ich dachte eigentlich, wir wären ein bisschen schneller. Ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt.“ Auch Teamkollege Charles Leclerc stellte fest: „Für uns war es kein einfaches Qualifying. Unglücklicherweise ist das der Punkt, an dem wir gerade stehen. Wir müssen positiv denken, das ist der einzige Weg, aus der Situation rauszukommen.“

Die Gründe für Ferraris Rückstand

Der Trumpf von Ferrari ist Geschichte. Im vergangenen Jahr hatten die Italiener noch einen deutlich schnelleren Motor als die Konkurrenz. Speziell auf der Geraden war die „Rote Göttin“ einfach nicht zu schlagen. Probleme hatte Ferrari dafür in den Kurven.

Nach den Umbauarbeiten liegt der Ferrari zwar besser in der Kurve, aber die Power auf der geraden Strecke fehlt.

Der SF1000 ist nicht schnell genug. Foto: HOCH ZWEI/Pool/REUTERS

Ferrari kündigte bereits ein Update an. Das soll nach dem zweiten Rennen in Österreich kommen. Vielleicht haben Sebastian Vettel und Charles Leclerc dann mehr Chancen.

