Ferrari-Katastrophe in der Formel 1? Insider wagt Horror-Prognose

Für Ferrari ist die laufende Saison in der Formel 1 quasi gelaufen. Sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung hat die Scuderia keine Chance mehr auf den WM-Titel. Das Warten geht nach dem letzten Erfolg im Jahr 2008 also weiter.

Die Hoffnungen des prestigeträchtigen Rennstalls ruhen daher auf der kommenden Saison. Dort werden die Karten dank der Regeländerungen wieder neu gemischt. Bahnt sich nun jedoch die nächste Katastrophe bei Ferrari an? Ein Formel-1-Insider wagt eine Horror-Prognose.

Formel 1: Schmerzhafte Abgänge bei Ferrari

Erst zuletzt musste Ferrari zwei schmerzhafte Abgänge hinnehmen. Mit Wolf Zimmermann und Lars Schmidt haben gleich zwei wichtige Mitarbeiter aus der Motorenabteilung den Rennstall verlassen. Stattdessen zieht es die beiden Top-Ingenieure zu Sauber, das im kommenden Jahr in das Audi-Werksteam übergeht und von Ex-Ferrari-Teamchef Mattia Binotto geleitet wird (hier dazu mehr).

Auch interessant: Formel 1: Vasseur sorgt für Ernüchterung – geht die Hamilton-Talfahrt weiter?

Wie Ferrari-Insider Leo Turrini in seinem Blog „Profondo Rosso“ nun andeutet, könnte der Abgang der beiden Ingenieure Richtung Audi auch aus den aktuellen Ferrari-Planungen für die kommende Saison resultieren. Demnach wurden die Antriebseinheiten für 2026 noch nicht richtig auf den Prüfstand gestellt. Gerade einmal drei Monate vor der offiziellen Prüfung der neuen Motoren durch die FIA sind das natürlich besorgniserregende Nachrichten.

Weitere Abgänge möglich?

Dazu kommt: Nach den Abgängen von Zimmermann und Schmidt könnten Ferrari Medienberichten zufolge weitere schmerzhafte personelle Verluste bevorstehen. Konkrete Namen wurden in dieser Causa allerdings noch nicht genannt.

Mehr Nachrichten für Dich:

Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich Ferrari in der kommenden Formel-1-Saison präsentieren wird. Zwar war zuletzt zu hören, dass die Mercedes-Motoren derzeit die besten Karten um einen Platz an der Spitze des Grids hätten. Allerdings sind im Hinblick auf 2026 aktuell wohl kaum zuverlässige Prognosen zu machen.